Zürich (ots) - Die Schweiz eröffnet zwei neue Honorarkonsulate in

Russland, um die wirtschaftlichen Beziehungen mit dem Land zu

stärken. In diesen Tagen wird ein Honorarkonsulat in Samara eröffnet.

Dies bestätigen Switzerland Global Enterprise und das

Aussendepartement gegenüber der «Handelszeitung». Gründer und

Direktor ist der Leiter des Swiss Center Samara aus Neuenburg,

Nicolas Waefler. In diesen Tagen findet dazu eine Wirtschaftsreise

von Schweizer Betrieben statt. Unter den Teilnehmerfirmen sind unter

anderen Nestlé, Starrag, Acutronic und Galika. Die Repräsentanz in

Samara wird Schweizer Firmen beim Einstieg in den russischen Markt

durch den Aufbau von Netzwerken und Marktforschung unterstützen. Für

Anfang April ist eine weitere Offensive geplant, welche über ein

zweites neu gegründetes Honorarkonsulat in Sibirien organisiert wird.

Leiter dieser zweiten Aussenstelle wird Mikhail Yakovets sein, Chef

des Berner Spindelherstellers Fischer Spindle in Novosibirsk.



