Mit dem Sprung über 11 400 Punkte hat der Dax am Mittwoch ein Jahreshoch erreicht. Er stieg in der Spitze bis auf 11 437 Zähler und beendete den Handel mit plus 0,82 Prozent auf 11 401,97 Punkten. Dabei hielten auch gute Nachrichten vom Fresenius-Konzern und dessen Tochter Fresenius Medical Care (FMC) die Anleger bei Laune. An den beiden Handelstagen davor war der deutsche Leitindex kaum von der Stelle gekommen.

Den MDax der mittelgroßen Unternehmen hingegen bremsten zur Wochenmitte negativ aufgenommene Geschäftszahlen etwas aus. Er legte nur um 0,10 Prozent auf 24 401,04 Punkte zu.

Marktteilnehmer warten nun auf das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed, das am Abend nach Börsenschluss mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht wird. Die Erwartungen am Markt gingen wieder in Richtung geldpolitischer Lockerungstendenzen, was die Aktienmärkte stützen dürfte, sagte Analyst James Hughes vom Broker AxiTrader./ajx/he

ISIN DE0008469008 DE0008467416

AXC0281 2019-02-20/17:49