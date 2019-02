BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat den Bund und die Länder vor der Sitzung des Vermittlungsausschusses zum Digitalpakt zu einer Verständigung aufgefordert. "Die Einigung zwischen Bund und Ländern ist überfällig", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführungsmitglied Iris Plöger. "Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte warten dringend darauf, dass Bund und Länder endlich die Voraussetzungen für eine zeitgemäße digitale Bildung schaffen."

Die Einigung wäre nach Ansicht Plögers "ein wichtiger Tag für die digitale Zukunft Deutschlands". Es müsse jetzt gelingen, "den gordischen Knoten im Streit um den Digitalpakt zu durchschlagen". Plöger forderte, die hart erkämpfte Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen zur Bildungsinfrastruktur müsse in allen Digitalisierungsthemen wirken. "Deutschland muss in engster Kooperation auf allen Ebenen den Ausbau der Gigabit-Netze und die E-Government-Pläne der Bundesregierung mit voller Wucht vorantreiben", forderte sie.

Bund und Länder wollen im Vermittlungsausschuss am Abend eine Lösung im Streit um den Digitalpakt Schule finden. Der Pakt, mit dem der Bund insgesamt 5 Milliarden Euro in die Bildungseinrichtungen investieren will, liegt seit der Anrufung des Vermittlungsgremiums durch die Länder auf Eis. Sie monierten unter anderem die Vorgabe, sich grundsätzlich zu 50 Prozent an den Kosten beteiligen zu müssen, und eine geplante regelmäßige Überprüfung der Verwendung der Mittel. dafür sollte das Grundgesetz entsprechend geändert werden.

Doch nun zeichnet sich im Vorfeld der Sitzung ein Kompromiss ab: Die Länder sollen nicht mehr verpflichtet werden, sich bei Finanzhilfen des Bundes grundsätzlich zu 50 Prozent zu beteiligen, sagen im Gegenzug aber zu, mit den Hilfen des Bundes die Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur zu steigern. Mehrere Länderchefs haben sich ebenso wie die Spitzen der Koalitionsfraktionen bereits zuversichtlich gezeigt, dass eine gemeinsame Linie zu der Grundgesetzänderung gefunden wird.

Auch Finanzminister Olaf Scholz rechnet inzwischen mit einer Einigung. "Es sieht so aus, als ob die das hinkriegen", sagte der SPD-Politiker am Vormittag. Eine Verabredung im Vermittlungsausschuss müsste noch von Bundestag und Bundesrat gebilligt werden. Im Bundestag soll das Thema im Fall der Einigung gleich am Donnerstagmorgen beraten werden. Die Länderkammer könnte dann am 15. März darüber abstimmen und den Weg für mehr Laptops und Tablets im Unterricht frei machen.

