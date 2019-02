Die NordLB hat das Kursziel für MTU nach vorläufigen Geschäftszahlen von 205 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Hersteller von Triebwerken habe alle Ziele Übertroffen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Signale stünden in allen Geschäftsfeldern unverändert auf profitables Wachstum./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2019 / 16:51 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2019 / 17:00 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2019-02-20/18:01

ISIN: DE000A0D9PT0