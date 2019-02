Köln (ots) - Der Mann hat Geschmack! Starkoch Steffen Henssler zieht sich im Frühjahr 2019 bei VOX wieder die Kochjacke an und macht, was er am besten kann: Promis am Herd grillen. Das Konzept von "Grill den Henssler" bleibt zwar beim Alten, die Zuschauer können sich in zunächst vier Folgen aber trotzdem auf einige Neuerungen freuen. Denn neben "Grill den Henssler"-Urgestein Reiner Calmund werden in Zukunft Christian Rach und Mirja Boes am Jurytisch Platz nehmen. Außerdem führt Moderatorin Annie Hoffmann ab sofort durch die Neuauflage der beliebten Koch-Show.



Weiterhin gilt es für drei hochmotivierte Prominente, Steffen Henssler im hitzigen Koch-Battle den Garaus zu machen. Wer nach Impro-Gang, Vorspeise, Hauptspeise und Dessert die meisten Punkte absahnt und damit auch ein Preisgeld für den guten Zweck, entscheidet das neue "Grill den Henssler"-Jury-Trio um Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes. Während Sternekoch und Kochbuchautor Rach als "Restauranttester" 2005 bundesweit bekannt wurde, hat sich Multitalent Boes seit Anfang der 2000er vor allem als Comedystar einen Namen gemacht. Was viele nicht wissen, die 47-Jährige betreibt seit mehr als sieben Jahren gemeinsam mit zwei Freunden auch ein erfolgreiches Restaurant in Essen: die "Villa Vue". Mit geballter Kompetenz, Schlagfertigkeit und dem Sinn für erstklassige Gerichte wird die knallharte Jury nicht nur den prominenten Hobby-Köchen, sondern auch Steffen Henssler Qualität auf höchstem Niveau abverlangen.



Und während in der Show wieder Töpfe und Emotionen überkochen, wird in Zukunft Moderatorin Annie Hoffmann durch das Geschehen am Herd führen. Sie nimmt nicht nur Steffen Henssler in die (Grill-)Zange, sondern wird auch den prominenten Hobby-Köchen auf den Zahn fühlen. Sie war 2017 selbst Teil des Promiteams bei "Grill den Profi" und weiß deshalb ganz genau, welche Gefühle die Stars im Kochkampf durchleben. Die VOX-Zuschauer kennen die 35-Jährige außerdem aus der Koch-Competition "Knife Fight Club", die sie 2018 moderierte.



"Grill den Henssler", produziert von ITV Studios Germany GmbH, lief bereits zwischen 2013 und 2017 bei VOX und zählte mit starken Marktanteilen von bis zu 11,7 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern zu den beliebtesten Koch-Shows Deutschlands. Die hitzigen Kochkämpfe sind außerdem preisgekrönt: 2015 räumte "Grill den Henssler" den Publikums-Bambi ab und erhielt zwei Jahre später eine Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis.



