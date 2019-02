Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau kommentiert die dänischen Pläne beim Asylrecht:



Nur Menschenverächter und Brunnenvergifter kommen darauf, die Integration von Flüchtlingen aus den Gesetzen zu streichen und durch Abschiebung als Ziel zu ersetzen. Die dänischen Politiker, die das an diesem Donnerstag im Parlament durchwinken, wissen genau, dass ihr reiches, mit einem freundlichen Alltag gesegnetes Land ohne einen steigenden Anteil von Zuwanderern weder den Wohlstand noch den freundlichen Alltag bewahren kann. Was für sie zählt, ist einzig der bevorstehende Wahlkampf. Sogar die Sozialdemokraten umgarnen die Populisten. Die jüngste Propaganda-Offensive zur Isolierung abgelehnter Asylbewerber mit Vorstrafe auf einer "öden Insel" ist allerdings beim Wahlvolk ziemlich verpufft. Vielleicht dämmert immer mehr Dänen, dass die Brunnenvergifter auch praktisch nichts zu bieten haben.



