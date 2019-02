ZÜRICH (Dow Jones)--Recht kauffreudig haben die Anleger an der Schweizer Börse am Mittwoch agiert. Damit setzte sich der Leitindex SMI weiter von der 9.000er Marke nach oben ab und markierte im Verlauf ein neues Jahreshoch bei 9.331 Punkten. Seit Jahresbeginn hat der Markt bereits knapp 10 Prozent gutgemacht, und bis zum Allzeithoch aus dem Januar 2018 sind es nur noch rund 300 Punkte.

An den Märkten kam gut an, dass die Handelsgespräche zwischen China und den USA offenbar recht spannungsfrei verlaufen. US-Präsident Donald Trump hatte zudem am Dienstag mitgeteilt, dass die alte Deadline 1. März "kein magisches Datum" sei. Ursprünglich sollten zu diesem Zeitpunkt verschärfte Strafzölle erlassen werden, sofern kein Abkommen zustandekommen sollte. Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 9.316 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 69,54 (zuvor: 40,21) Millionen Aktien.

Gegen den Trend und nach unangenehmen Nachrichten sackte die UBS-Aktie um 2,7 Prozent ab. In einem der bisher größten Steuerbetrugsprozesse in Frankreich ist die Bank zu einer Rekordbuße von 3,7 Milliarden Euro verurteilt worden. Das Pariser Strafgericht sprach die Bank am Mittwoch schuldig, wohlhabende französische Kunden jahrelang zur Steuerhinterziehung verleitet zu haben. Zusätzlich soll die UBS an den französischen Staat 800 Millionen Euro an Entschädigung entrichten. UBS bestreitet die Vorwürfe und kündigte umgehend Rechtsmittel gegen das Urteil an.

Dagegen ging es mit der Aktie des Wettbewerbers Credit Suisse 1,5 Prozent aufwärts. Die Analysten von Berenberg sind nun weniger vorsichtig gegenüber der Aktie und stufen sie auf "Hold" von "Sell" hoch. Nachdem die Konsenserwartungen für die Einnahmen im vergangenen Jahr bereits um 7 Prozent gesenkt worden seien, sei die Aktie nun fair bewertet.

Die Nestle-Aktie erholte sich von den Verlusten des Vortags und rückte um 1,1 Prozent auf 90,52 Franken vor. Die Analysten der Commerzbank hatten bereits am Dienstag ein technisches Kaufsignal in dem Wert ausgemacht, nachdem der Widerstand von 86,40 Franken überwunden worden war. Das nächste Etappenziel liege bei 95 Franken.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2019 11:42 ET (16:42 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.