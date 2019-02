Martin Weinrauter hat seit Jahresbeginn die Investitionsquote im G&W-HDAX-TRENDFONDS langsam aufgebaut auf inzwischen 57 %. Ist der Trend bei deutschen Aktien also zurück? "Die große Linie ist ein Abwärtstrend. Das ist so! Aber es gibt auch noch kleine Trends und da haben wir seit Ende des vergangenen Jahres einen kurzfristigen Aufwärtstrend". Dass diese Strategie funktioniert, sieht man unter anderem daran, dass der G&W-HDAX-TRENDFONDS den ersten Platz im Ranking in der Kategorie Aktien Deutschland ...

