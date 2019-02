Dr. Parag Khanna ist zum Mitglied des Beirats von Henley & Partners berufen worden. Dieses wichtige strategische Gremium berät die Unternehmensleitung bei kritischen Entscheidungen, neuen Unternehmensprojekten und humanitären Initiativen. Die spezielle Beratertätigkeit von Dr. Khanna richtet sich auf globale Trends und Szenarien mit Schwerpunkt auf systemischen Risiken, Markteintrittskonzepten und sozioökonomischen Strategien, insbesondere für Asien.

Dr. Khanna ist ein führender globaler Strategieberater, Weltreisender und Bestseller-Autor. Er ist Gründer und Managing Partner von FutureMap, einer Beratungsfirma für daten- und szenarienbasierte Strategien. Das Magazin Exquire kürte Dr. Khanna zu einem der "75 Most Influential People of the 21st Century", und das Magazin WIRED nahm ihn in die "Smart List" auf. Dr. Khanna hat an der London School of Economics promoviert und jüngst ein neues Buch mit dem Titel "Future is Asian: Commerce, Conflict Culture in the 21st century" (2019) veröffentlicht. Er hat über 100 Länder bereist und ist ein Young Global Leader of the World Economic Forum.

Im Hinblick auf seine Ernennung sagte Dr. Khanna: "Ich freue mich auf meine Tätigkeit im Beirat von Henley Partners. Das Unternehmen, ein globaler Innovator, unterstützt Regierungen dabei, ihre finanzielle Autonomie zu wahren und ihr Wachstum durch Investment Migration-Programme zu fördern. Ich bin überzeugt, dass sich diese spannende Partnerschaft zum gegenseitigen Nutzen entwickeln wird. Die Tätigkeit von Henley Partners ist Teil unserer Zukunft und ein bedeutender globaler Trend, der nur an Dynamik gewinnen kann."

Dr. Christian H. Kälin, Group Chairman von Henley & Partners, erklärte: "Wir sehen unsere Rolle darin, eine stärker vernetzte und gerechtere Welt zu schaffen. Dank seiner umfassenden Erfahrung als globaler Stratege ist Dr. Khanna geschätztes Mitglied und die perfekte Ergänzung unseres expandierenden Board of Advisors. Eines der einzigartigen und positiven Attribute der Investment Migration ist die Tatsache, dass sie Ländern zahlreiche Quellen für nachhaltiges Einkommen bietet, ohne sich weiter zu verschulden. Diese Möglichkeit, das "hoheitliche Eigenkapital" eines Staates durch Erhöhung der Zahl der Einwohner aufzustocken, die einen aktiven Beitrag leisten, kann die Ungerechtigkeit innerhalb eines Staates einerseits, aber auch zwischen Staaten reduzieren. Sie hat außerdem das Potenzial, das durch traditionelle Finanzierung der Staatsverschuldung verursachte, wachsende Ungleichgewicht gezielt zu bekämpfen. Die Erfahrungen und Kompetenzen von Dr. Khanna passen perfekt zu dieser Dynamik und unterstützen Henley & Partners in sinnvoller Weise."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190220005731/de/

Contacts:

Medien

Sarah Nicklin

Senior Group PR Manager

sarah.nicklin@henleyglobal.com