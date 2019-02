Bonn (ots) - Weltweit erschüttern seit Jahrzehnten Berichte über sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen durch katholische Geistliche die Öffentlichkeit. Nun hat erstmals in der Geschichte des Vatikans Papst Franziskus die Chefs aller nationalen Bischofskonferenzen zu diesem Thema nach Rom geladen. Dabei geht es auch um den Vorwurf der Vertuschung. Missbrauchs-Opfer warfen vor Beginn der Konferenz den Bischöfen Ignoranz gegenüber ihren Schicksalen vor. Sie fordern neben umfangreichen Hilfsangeboten und Entschädigungen vor allen Dingen eine faktenreiche Aufarbeitung mit allen Daten zu den Tätern.



Was ist von dem Gipfel im Vatikan zu erwarten? Wie steht es um die Aufklärung der Missbrauchsfälle in Deutschland? Wie kann die Kirche zu mehr Transparenz gedrängt werden?



Anke Plättner diskutiert mit:



- Prälat Karl Jüsten, Kommissariat Deutsche Bischofskonferenz - Christine Bergmann, Mitglied der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs - Joachim Frank, DuMont-Chefkorrespondent



