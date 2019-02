Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Mittwochshandel klar im Plus beendet und damit den Aufwärtstrend der Vortage wieder aufgenommen. Nach einem freundlichen Start durchbrach der Leitindex recht zügig die Marke von 9'300 Punkten - zum ersten Mal seit einem Jahr. Am Nachmittag wurde der Gesamtmarkt jedoch zeitweise von einer stark abgebenden UBS etwas nach unten gezogen. Die Grossbank wurde in Frankreich zu einer Rekordbusse verurteilt.

Die Themen der vergangenen Tage hätten weiterhin Bestand, erklärte ein Analyst. Auch wenn die Gespräche zwischen den USA und China keine neuen positiven Impulse geliefert hätten, scheine das Ausbleiben schlechter Nachrichten bereits als Grund für einen Einstieg gesehen zu werden, hiess es. Im Laufe der Woche sollen hier Diskussionen auf höherer Ebene stattfinden. Mit der nun beginnenden Saison der Dividendenausschüttungen steige zudem die Hemmschwelle für grössere Positionsverkäufe.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,64 Prozent fester auf 9'315,63 Punkten (Tageshoch 9'331). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,47 Prozent auf 1'433,77 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,68 Prozent auf 10'899,97 Punkte. Von den 30 Blue Chips schlossen nur vier im Minus und die übrigen im Plus.

