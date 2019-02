LAUSANNE, Schweiz, Feb. 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics, ein Unternehmen, das im Bereich der Entdeckung und Entwicklung von in der Onkologie angewendeten Medikamenten tätig ist und sich auf die Entwicklung unternehmenseigener Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK) spezialisiert hat, hat heute bekanntgegeben, dass der erste Patient in einer klinischen Studie der Phase I behandelt wurde, die die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Antitumoraktivität von ADCT-402 (Loncastuximab Tesirin) in Kombination mit Ibrutinib von Pharmacyclics LLC bei Patienten mit fortgeschrittenem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom oder Mantelzell-Lymphom untersucht.



ADCT-402, ein AWK, das auf CD19-exprimierende maligne B-Zellen abzielt und diese abtöten soll, wird ebenfalls in einer laufenden klinischen Zulassungsstudie der Phase II an Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom und in einer klinischen Studie der Phase I in Kombination mit IMFINZI (Durvalumab) an Patienten mit mehreren Arten von rezidivierten oder refraktären Non-Hodgkin-Lymphomen überprüft. Ibrutinib, ein niedermolekularer Inhibitor der Bruton-Tyrosinkinase, der gemeinsam von Pharmacyclics LLC, einem Unternehmen von AbbVie, und Janssen Biotech, Inc., entwickelt und vermarktet wird, ist ein Mediator des B-Zell-Rezeptor-Signalwegs, der an der Pathogenese von B-Zell-Krebsarten beteiligt ist. Ibrutinib ist für die Anwendung bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Mantelzell-Lymphom zugelassen und hat bei rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom eine gewisse Wirkung gezeigt.

Dr. Jay Feingold, Chief Medical Officer und Senior Vice President of Clinical Development bei ADC Therapeutics, sagte: "Die Daten aus unserer klinischen Studie zu ADCT-402 mit Erstanwendung bei 183 Patienten, die auf der 60. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) vorgestellt wurden, zeigen das ermutigende Sicherheitsprofil und die vielversprechende Antitumorwirkung als Einzelwirkstoff bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem großzelligem B-Zell-Lymphom und Mantelzell-Lymphom. Nun freuen wir uns in unserer zweiten Kombinationsstudie zu ADCT-402 darauf, zu untersuchen, ob ADCT-402 und Ibrutinib, die beide mit unterschiedlichen Wirkmechanismen auf B-Zell-Krebsarten abzielen, die Geschwindigkeit und Dauerhaftigkeit des Ansprechens im Vergleich zu denjenigen erhöhen können, die diese Substanzen als Einzelwirkstoffe aufzeigen."

Dr. Julien Depaus, Prüfarzt der Studie an der CHU UCL Namur, Yvoir, Belgien, sagte: "Leider erleidet eine signifikante Anzahl von Patienten mit B-Zell-Malignomen nach der ersten Behandlung einen Rückfall. Da die Prognose für diese Patienten schlecht ist, ist es wichtig, mögliche neue Behandlungen für rezidiviertes oder refraktäres diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom und Mantelzell-Lymphom zu beurteilen, wie beispielsweise die Kombination aus ADCT-402 und Ibrutinib, die wir in dieser Studie der Phase I untersuchen."

Die offene, einarmige Studie umfasst einen Dosiseskalationsabschnitt, auf den ein Dosisexpansionsabschnitt folgt. Der Dosisexpansionsabschnitt besteht aus bis zu zwei Kohorten - eine für diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom und eine für Mantelzell-Lymphon, um zusätzliche Informationen zur Sicherheit und vorläufige Informationen zur Antitumorwirkung bei der maximal verträglichen Dosis zu erhalten. An der Studie werden etwa 60 Patienten teilnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.clinicaltrials.gov (Kennung NCT03684694).

Interimsdaten zur Erstanwendung von ADCT-402 am Menschen

Aktualisierte Daten aus der laufenden Phase-I-Studie zu ADCT-402 mit 183 Patienten wurden auf der 60. Jahrestagung der American Society of Hematology vorgestellt. In einer Subpopulation von 139 auswertbaren Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom, bei denen etablierte Therapien versagt hatten oder eine Unverträglichkeit gegenüber diesen Therapien aufgetreten war, zeigte ADCT-402 eine kontrollierbare Toxizität. Bei Dosen > 120 µg/kg betrug die Gesamtansprechrate 43,3 Prozent (55/127 Patienten mit diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom), bestehend aus 23,6 Prozent kompletten Remissionen und 19,7 Prozent partiellen Remissionen. In einer Untergruppe von 15 Patienten mit Mantelzell-Lymphom (MCL) zeigte ADCT-402 eine überschaubare Toxizität. Die Gesamtansprechrate betrug 46,7 % (7/15) und die mittlere Ansprechdauer wurde nach einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 8,7 Monaten nicht erreicht.

Über ADCT-402

ADCT-402), einer klinischen Studie der Phase I in Kombination mit IMFINZI) und einer klinischen Studie der Phase I in Kombination mit Ibrutinib an Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom oder Mantelzell-Lymphom)untersucht. Die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat ADCT-402 den Status eines Arzneimittels für seltene Krankheiten für die Behandlung von diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom und Mantelzell-Lymphom erteilt.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA ist ein Unternehmen, das im Bereich der Entdeckung und Entwicklung von in der Onkologie angewendeten Medikamenten tätig ist und sich auf die Entwicklung unternehmenseigener Antikörper-Wirkstoff-Konjugate.