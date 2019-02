Samsungs digitaler Schmetterling: Das Unternehmen stellt in San Francisco das Galaxy Fold vor - ein Smartphone, das sich zum Tablet auffalten lässt.

Mit dem Galaxy Fold kreiert Samsung eine neue Produktkategorie: das "Foldable". Das faltbare Mobilgerät verfügt über das weltweit erste 7,3 Zoll Infinity Flex Display, das sich zu einem kompakten Gerät mit einem kleineren Display falten lässt. So sollen nach Angaben des Unternehmens bei der Vorstellung in San Francisco neue Möglichkeiten entstehen, mehrere Apps gleichzeitig zu verwenden, Videos anzusehen oder Spiele zu spielen. Das Galaxy Fold soll Anfang Mai auch in Deutschland auf den Markt kommen. Der Preis liegt bei 2000 Euro.

"Heute schreibt Samsung das nächste Kapitel in der Geschichte mobiler Innovationen, indem wir die Grenzen der Kategorie Smartphone verschieben und so neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnen. Das Galaxy Fold mit unserem Infinity Flex Display schafft eine neue Produktkategorie mit zuvor nicht denkbaren Funktionen", sagt DJ Koh, Präsident und CEO der IT & Mobile Communications Division. "Das Galaxy Fold haben wir für diejenigen entwickelt, die sich ein mobiles Premiumgerät wünschen, das gegenüber einem traditionellen Smartphone noch vielfältige ...

