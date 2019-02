Waterford, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Avidity Science beginnt heute sein goldenes Jubiläum - mit einer ein Jahr währenden Feier von Leistungen und Meilensteinen der vergangenen 50 Jahre. Seit seinen bescheidenen Anfängen in einem kleinen Farmhaus hat sich Avidity Science, das früher unter dem Namen "Edstrom Industries" bekannt war, mit einer besonderen Kombination aus Lösungen für Wasserreinigung und Wasserzufuhr, Lösungen zur Umweltbeobachtung und Servicelösungen zu einem führenden Innovator in der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft entwickelt. Weltweit sind heute über 17 Millionen Edstrom-Ventile zur Wasserzufuhr für Tiere im Einsatz.



Doug Lohse, CEO, zum Meilenstein des goldenen Jubiläums: Die Selbstverpflichtung zu Qualität und Innovation, die sich Bill und Sylvia Edstrom als Gründer des Unternehmens 1969 auferlegt haben, wird, während wir auf die nächsten 50 Jahre blicken, auch künftig unser Fokus bleiben. Wir sind stolz auf die Rolle, die wir in der lebensverändernden Forschung spielen, und möchten unseren Kunden aufrichtig für das Vertrauen danken, das sie in Avidity Science setzen."



Avidity Science' Selbstverpflichtung zu Qualität und Sicherheit spiegelt sich in der Zertifizierung seiner beiden Produktionsstandorte in den USA und im Vereinigten Königreich nach ISO 9001:2015 wider. Avidity Science sind verschiedene Auszeichnungen und Anerkennungen zuteil geworden. Unter anderem hat das Unternehmen britische Geschäftsauszeichnungen, die Auszeichnung "Wisconsin Manufacturer of the Year" (Produzent des Jahres im Staat Wisconsin) und, als Teil einer erlesenen Gruppe von Firmen in Wisconsin, die Auszeichnung des "Safety and Health Achievement Recognition Program" ("SHARP" - Programm zur Anerkennung von Leistungen in den Bereichen Sicherheit und Gesundheit) der OSHA erhalten. Letztere würdigt Firmen, die ein beispielhaftes Sicherheitsprogramm unterhalten und eine Verletzungs- und Krankheitsrate unter dem nationalen Durchschnitt ihrer Branchenklassifikation aufweisen.



Avidity Science wird sein goldenes Jubiläum mit einer Reihe von Kommunikations-Updates und besonderen Veranstaltungen während des Jahres feiern, um Mitglieder des Teams sowie Kunden zu würdigen und anzuerkennen. Es wird Bekanntmachungen zu den neuesten Entwicklungen mit Updates zu neuen Produkten und Technologien geben - beispielsweise zur kommenden Einführung von Watchdog EX, der neuesten von Avidity Science angebotenen Steuerungs- und Überwachungslösung. Updates werden weiter auf der neu gestalteten Website von Avidity Science erscheinen.



Schließen Sie sich der Feier an und machen Sie einen Spaziergang durch ein halbes Jahrhundert an Geschichte und Entwicklungen - unter www.AvidityScience.com/50years. #50YEARS&BUILDING



Informationen zu Avidity Science:



Avidity Science ist ein weltweit führender Produzent und Lieferant von automatisierten Wasserzufuhrsystemen für Tiere, Systemen zur Wasserreinigung und Wasserbehandlung, Software zur Umweltüberwachung sowie von Laborausrüstung, der die Gemeinschaft der wissenschaftlichen Forschung unterstützt. Zu Avidity Science, das seinen Stammsitz in Waterford, Wisconsin hat, gehören die Wasserzufuhrlösungen für Tiere der Marke "Edstrom"; die im Vereinigten Königreich ansässige Firma, die früher unter dem Namen "Triple Red" bekannt war; sowie die zuletzt übernommene Firma CT Chemicals in Lebanon, Ohio.



Weitere Informationen über das 50. Jubiläum und das Unternehmen finden Sie unter www.AvidityScience.com.



