Opanga Networks, ein branchenführender Anbieter von Big-Software-Innovationen für Mobilfunknetzverdichtung, kündigte heute die nächste Generation des N2000 an, das den Mobilfunkbetreibern durch ein Software-Update, das innerhalb eines Wartungsfensters schnell aktiviert werden kann, noch mehr finanzielle Effizienz bieten wird. N2000 ist die kostengünstigste mobile Kapazitätserweiterung der Welt und die neueste Generation erhöht die Netzwerkeffizienz um weitere 50 Prozent.

Opangas N2000 ist eine maschinelle Lernplattform, die in der Lage ist, große Datenströme wie Videostreams Elephant Flows zu identifizieren und sie in die Lage zu versetzen, sich intelligent im Kernnetz zu organisieren, um zu verhindern, dass sie das drahtlose Netzwerk überlasten. Diese Videoanwendungen sind heute der wichtigste Treiber für RAN CAPEX, OPEX und Netzwerkqualität für Mobilfunkbetreiber.

"Betreiber müssen neue Strategien verfolgen, um ihre Netzwerke zu verdichten und die Kundenzufriedenheit aufrechtzuerhalten", sagte Dave Gibbons, CEO von Opanga. "Maschinelle Lerntechnologie für Big Software, die im Kernnetz eingesetzt wird, ist die Antwort. Die meisten Mobilfunkbetreiber geben einen Großteil des Geldes ihrer Aktionäre aus, um die Auswirkungen von Video auf ihre Netzwerke zu absorbieren, indem sie mehr Netzwerke aufbauen. Software ist eine viel effektivere Lösung für die Auswirkungen von Video auf mobile Netzwerke. Video ist ein Softwareproblem, das am besten mit einer Softwarelösung gelöst werden kann."

Die Lösung der ersten Generation des in Seattle ansässigen Unternehmens wurde weltweit in 3G- und 4G-Netzen eingesetzt, was den Betreibern wichtige Effizienzsteigerungen bringt und wird auch für Betreiber anwendbar sein, die den Weg für 5G ebnen. Die Betreiber haben im Durchschnitt konsequent eine 50-prozentige Steigerung des Benutzerdurchsatzes bei der bestehenden Netzwerkinfrastruktur gemessen, in der N2000 eingesetzt wird und mit dieser neuen Version erreichen diese Steigerungen einen bis zu 75 Prozent schnelleren Durchsatz.

"Unsere Kunden haben N2000 eingeführt und ihren Netzaufbauplan sofort reduziert", sagte Gibbons. "Sie haben erkannt, dass sie mit den wachsenden Verkehrsanforderungen Schritt halten und mithilfe von Software-Intelligenz im Kernnetz in kurzer Zeit bessere Erfahrungen machen und Datengeschwindigkeiten bei massiv niedrigeren Kosten erreichen können."

Die Lösung von Opanga kommt zu einer Zeit, in der es auf dem Markt viel Ineffizienz gibt und schafft die Möglichkeit einer Wettbewerbsunterbrechung durch den Einsatz von maschinell lernender Big Software. Herkömmliche Netzwerkbereitstellungsstrategien zum Umgang mit dem Traffic-Wachstum bestanden darin, Netzwerkinfrastruktur hinzuzufügen, die Netzwerke auf die aktuelle und erwartete Verkehrsbelastung zu dimensionieren, indem Mobilfunkstandorte hinzugefügt und zusätzliches Spektrum bereitgestellt wurden, was sowohl teuer als auch zeitaufwändig ist.

In einem Umfeld, in dem der ARPU sinkt, während die Kosten steigen, traditionelle Strategien nicht nachhaltig sind und CFOs eine Einschränkung der Investitionsausgaben und EBITDA-Wachstum fordern, um die Aktienbewertung und die Dividendenentwicklung zu gewährleisten.

"Die Betreiber müssen mehr aus ihrem Dollarkapital machen, indem sie die Effizienz ihrer bereits eingesetzten drahtlosen Netzwerkanlagen steigern", sagte Gibbons. "Unsere Kunden konzentrieren sich immer mehr darauf, die Investitionen und die damit verbundenen operationellen Ausgaben der endlosen RAN-Build-outs zu reduzieren. Sie fordern Softwarelösungen, die es ermöglichen, mehr Datenverkehr über das Netzwerk und das Spektrum, das sie bereits eingesetzt haben, zu übertragen."

Da Mobilfunkbetreiber ihre Kultur und Denkweise vom Aufbau größerer physischer Netzwerke hin zur Verwendung von Big Software für die Verwaltung des Datenwachstums verlagern, öffnen sie die Tür zur nächsten finanziellen Leistungsstufe. Schließlich verdrängt Big Software die Strategie des "Aufbaus größerer Netzwerke" der Vergangenheit und öffnet die Tür zu massiven Effizienzsteigerungen und den finanziellen Vorteilen von Investitionseingrenzung und EBITDA-Wachstum.

Über Opanga Networks

Opanga Networks ist ein Softwareunternehmen, das die Netzverdichtung durch innovative Techniken für maschinelles Lernen im Kernnetz erreicht, um dadurch virtuelle Kapazitäten zu schaffen und Investitionsausgaben zu reduzieren. Opanga ist das erste Unternehmen, das Lösungen einführt, die den negativen Auswirkungen von Elephant Flows auf die Netzwerkleistung entgegenwirken, ohne die Videoerfahrung zu schmälern und Netzwerk-Upgrades im Kernnetz bereitstellt, die keine zusätzliche Hardwarekapazität erfordern. Opanga bietet die einzige RAN-Verdichtungslösung, die innerhalb weniger Stunden netzwerkweit eingesetzt werden kann.

