Wie geht Fendi mit dem plötzlichen Tod von Karl Lagerfeld um? Die Antwort gibt es am Donnerstagmittag, dann steht die Show des römischen Modehauses auf dem Plan der Mailänder Fashion Week. Karl Lagerfeld war hier seit 1965 Kreativdirektor, entwarf die Damenkollektion seit vielen Jahren gemeinsam mit Silvia Venturini Fendi. Offiziell geht es um die Trends für die Saison Herbst/Winter 2019/20. Vor allem aber werden es die letzten Entwürfe sein, an denen Karl Lagerfeld mitgewirkt hat. Ob und in welcher Form die Show auch für einen Moment des Gedenkens genutzt wird, dazu wollte sich Fendi am Vortag nicht äußern./bot/DP/he

