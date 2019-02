In den letzten Jahren hat vermehrter Shareholder Activism und ein insgesamt gesteigertes Bewusstsein für die Governance-Praktiken von Unternehmen zu einem Bedarf an größerer Transparenz in Hinblick auf Governance- und Reputationsrisiken geführt.

CGLytics, ein führender Anbieter von Corporate-Governance-Analysen, sorgt mit der Erweiterung seiner globalen Reichweite für vermehrte Transparenz bei guten Governance-Praktiken, um fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen. Zur erweiterten globalen Abdeckung mit seiner leistungsstarken, cloudbasierten Governance-Plattform gehört auch eine Zunahme der Unternehmensdaten von 3.300 auf 5.500 börsennotierte Unternehmen in Nordamerika, Europa und Australien. Mit dieser Ausweitung kommen Unternehmen und Anleger in den Genuss des umfassendsten globalen Governance-Datensatzes, der heute auf dem Markt verfügbar ist.

Anlegern erlaubt diese vermehrte Abdeckung eine deutlich breitere Reichweite bei der Analyse des möglichen Governance-Risikos in ihren Portfolios und ermöglicht damit ein besseres Engagement, bessere Entscheidungsfindung und vermehrte Verantwortung. Außerdem erhalten Emittenten ein tieferes Verständnis, wie ihre eigenen Governance-Praktiken im Vergleich mit anderen Unternehmen abschneiden, und auch Zugang zu einer noch breiteren Director-Datenbank professioneller Verbindungen und zu deren Netzwerken.

Zur Unterstützung der erweiterten Abdeckung hat CGLytics neue Marktforschungszentren eröffnet, eins in Arlington im US-Bundesstaat Virginia für den amerikanischen Kontinent und eins in Sydney, Australien, für die Region Asien-Pazifik (APAC). CGLytics hat auch sein Forschungsteam in Amsterdam, die Niederlande, erweitert, um die europäischen Märkte vermehrt in aller Ausführlichkeit abzudecken.

CGLytics gibt weiterhin bekannt, dass Jonathan Nelson als Head of Research in das Unternehmen eingetreten ist und für die weitere Expansion der Datenabdeckung verantwortlich sein wird. Jonathan Nelson, dessen Laufbahn bei ISS begann, hat mit institutionelle Investoren auf beiden Seiten des Atlantiks gearbeitet und sie bei der Gestaltung ihrer eigenen, personalisierten, maßgeschneiderten Abstimmungsstrategien unterstützt. In derselben Rolle arbeitete er in einer beratenden Funktion und hielt institutionelle Investoren zu den Entwicklungen im sich ständig wandelnden Governance-Bereich auf dem Laufenden. Von ISS wechselte Jonathan Nelson zu Sustainalytics und war dort ein Manager in dem neu einrichteten Corporate Governance-Team. Nachdem er sowohl als Research Manager als auch als Product Manager für das Corporate Governance-Produkt von Sustainalytics zuständig war, wechselt er nun zu CGLytics und ist dort für die Marktforschungsteams und -inhalte der innovativen Corporate Governance-Lösungen des Unternehmens verantwortlich.

Aniel Mahabier, CEO von CGLytics, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über den Eintritt von Jonathan Nelson in unser Unternehmen, der in einer spannenden Phase erfolgt, in der wir unsere Abdeckung, Datentiefe und intuitiv nutzbaren Benchmarking- und Risikoüberwachungsinstrumente erweitern. Mit der Erfahrung, die Jonathan in das Team einbringt, ermöglicht er es uns, auch weiterhin qualitativ äußert hochwertige Daten und Dienste in der erforderlichen Größenordnung bereitzustellen und gleichzeitig unseren Kunden zusätzliche Erkenntnisse und Tools anzubieten."

Über CGLytics

CGLytics verändert die Art und Weise, wie Corporate Governance-Entscheidungen getroffen werden. Indem es die breitesten Corporate Governance-Datensatz mit den umfassendsten Analyseinstrumenten in einem System verbindet, können Unternehmen, Anleger und Berater einen Governance-Gesundheits-Test sofort durchführen und in Sekundenschnelle Warnzeichen ausmachen, sodass eine wirksame Überwachung der Governance gegeben ist.

CGLytics bietet mit seiner preisgekrönten, cloudbasierten Plattform eine unabhängige Analyse der Governance-Praktiken von börsennotierten Unternehmen auf der ganzen Welt. Von Pay-for-Performance-Analysen und Instrumenten zum Vergleich von Unternehmen bis hin zu Erkenntnissen über die Board-Effektivität können Unternehmen und Anleger jetzt einfach auf die umfangreichste Quelle von Governance-Informationen zugreifen.

Ein engagiertes Team von spezialisierten Marktforschungsanalysten sorgt im Verein mit maschinellem Lernen dafür, dass alle Daten von CGLytics rigoros geprüft werden, um die beste Datenqualität zu gewährleisten. Auch erfolgt eine Standardisierung der Daten, die eindeutige Vergleiche ermöglicht und für Datenkonsistenz sorgt.

Mit seinen intuitiv nutzbaren und kosteneffizienten Lösungen bietet CGLytics Zugang zu denselben leistungsstarken Daten und Analysen, die von den weltweit führenden Proxy-Beratungsunternehmen und Anlegern verwendet werden.

CGLytics ist Unterzeichner von UNPRI.

