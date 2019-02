Der Industriekonzern Domtar Corp. (ISIN: US2575592033, NYSE: UFS) wird am 15. April 2019 (Record date: 2. April 2019) eine Quartalsdividende in Höhe von 0,435 US-Dollar ausschütten. Beim derzeitigen Börsenkurs von 53,57 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,25 Prozent (Stand: 20. Februar 2019). Domtar zahlt auf das Gesamtjahr gesehen 1,74 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Das Unternehmen ist im Jahr 1848 ...

