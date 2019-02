Infineon ist auch in den zurückliegenden Tagen vergleichsweise schwach gewesen resp. konnte sich nicht mehr entscheidend nach oben schieben. Der Wert wird allerdings nun in eine wichtige Entscheidungsrunde gehen. Am Donnerstag geht es für Infineon in die Hauptversammlung. Es werden unter anderem Dividenden gezahlt. Zudem dürfte der Kurs um die Höhe der Dividenden zurückgehen. Dies ändert das gesamte Bild.

Abschlag von 27 Cent

Da vermutlich 27 Cent ausgezahlt werden, könnte es zu einem ... (Frank Holbaum)

