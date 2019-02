Der Ausbruch über die Hürde um die 11 300 Punkte hat dem Dax frische Kraft verliehen: Nach einem Plus von 0,8 Prozent am Vortag zeichnen sich am Donnerstag weitere Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den Index knapp zwei Stunden vor dem Start 0,58 Prozent höher auf 11 468 Punkte. Das wäre der höchste Stand seit Anfang Dezember.

Rückenwind liefert einmal mehr die Hoffnung, dass sich die USA und China zeitnah im Handelsstreit einigen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf damit vertraute Personen berichtet, dass China und die USA an Memoranden für ein Handelsabkommen arbeiteten.

Für Impulse dürfte zudem die auf Hochtouren laufenden Berichtssaison sorgen, unter anderem mit Zahlen der Deutschen Telekom . Auf der Konjunkturseite stehen Stimmungsdaten auf der Industrie und dem Dienstleistungsgewerbe der Eurozone auf der Agenda./mis/zb

ISIN DE0008469008

