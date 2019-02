FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom ist im vierten Quartal 2018 stärker als am Markt erwartet gewachsen und hat im Gesamtjahr ihre eigenen Ziele übertroffen. Anleger dürfen sich das vierte Mal in Folge über eine höhere Dividende freuen: Der Hauptversammlung will der Bonner Konzern für 2018 eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie vorschlagen. Für das Jahr 2017 hatten die Aktionäre je 65 Cent erhalten.

Im Schlussquartal legte der Umsatz um 5,7 Prozent auf 20,261 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Mittel Erlöse von 19,964 Milliarden Euro veranschlagt. Das um Sondereffekte bereinigte Konzern-EBITDA, mit dem die operative Ertragskraft gemessen wird, stieg um 12,6 Prozent auf 5,649 Milliarden Euro. Hier hatten Analysten der Telekom im Mittel mit 5,563 Milliarden Euro weniger zugetraut. Unter dem Strich verdiente die Telekom von Oktober bis Dezember bereinigt 796 Millionen Euro nach 2,66 Milliarden Euro im Vorjahr. Im vierten Quartal 2017 hatte der Konzern von einem Einmaleffekt in Höhe von 1,7 Milliarden Euro als Folge der Steuerreform in den USA profitiert.

Der freie Cashflow, eine von Analysten stark beachtete Zahl zur Messung der Finanzkraft, lag zum Ende des vierten Quartals mit rund 1,471 Milliarden Euro um gut ein Drittel über dem Vorjahreswert. Hier hatte die Konsensschätzung auf 1,441 Milliarden Euro gelautet.

Im Gesamtjahr übertraf die Telekom dank des guten Schlussquartals ihr selbst gestecktes Jahresziel beim um Sondereffekte bereinigten Konzern-EBITDA von 23,6 Milliarden Euro: Der Bonner Konzern erreichte hier einen organischen Wert von 23,8 Milliarden Euro.

February 21, 2019

