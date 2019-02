FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der Ausbruch über die Hürde um die 11 300 Punkte hat dem Dax frische Kraft verliehen: Nach einem Plus von 0,8 Prozent am Vortag zeichnen sich am Donnerstag weitere Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den Index knapp zwei Stunden vor dem Start 0,58 Prozent höher auf 11 468 Punkte. Das wäre der höchste Stand seit Anfang Dezember. Rückenwind liefert einmal mehr die Hoffnung, dass sich die USA und China zeitnah im Handelsstreit einigen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf damit vertraute Personen berichtet, dass China und die USA an Memoranden für ein Handelsabkommen arbeiteten.

USA: - MODERATE GEWINNE - Eine Fortsetzung der Kursrally fällt den US-Börsen zunehmend schwer. Zwar hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch nach einem zähen Handel ein Plus von 0,24 Prozent auf 25 954,44 Punkte ins Ziel gerettet und im Verlauf sogar den höchsten Stand seit Anfang Dezember erreicht. Beim Sprung über die nächste Hürde von 26 000 Punkten tat sich der Leitindex jedoch wie schon am Vortag schwer.

ASIEN: - GEWINNE - Die Hoffnung auf eine Lösung des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits hat den Aktienmärkte in Asiens am Donnerstag Rückenwind verliehen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um 0,2 Prozent auf 21 464,23 Punkte zu. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, lag zuletzt mit 3470,47 Punkten rund ein halbes Prozent im Plus. Für den Hang Seng in Hongkong ging es moderat hoch.

DAX 11401,97 +0,82%

XDAX 11416,43 +0,87%

EuroSTOXX 50 3259,49 +0,62%

Stoxx50 3020,94 +0,73%

DJIA 25954,44 +0,24%

S&P 500 2784,70 +0,18%

NASDAQ 100 7062,339 -0,06%

Bund-Future 166,47 -0,04%

Euro/USD 1,13298 -0,09%

USD/Yen 110,748 -0,08%

Brent 67,15 +0,07 USD

WTI 57,36 +0,20 USD

