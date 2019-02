The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1956028168 FORTUM OYJ 19/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1956037664 FORTUM OYJ 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1956050923 ZYPERN 19/34 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1956051145 ING GROEP 19/UND. FLR BD02 BON USD N

CA 1OA XFRA CA09609Y1016 BLUEBERRIES MEDICAL EQ00 EQU EUR N

CA KDMA XFRA CA37640A2048 GLACIER LAKE RES EQ00 EQU EUR N

CA 1WZ1 XFRA CA74170R2081 PRIMARY ENERGY METALS EQ00 EQU EUR N

CA SWV1 XFRA DE000A1YCN14 SOLARWORLD IS.14(14-19) EQ01 EQU EUR N

CA SWV2 XFRA DE000A1YDDX6 SOLARWORLD IS.14(14-19) EQ01 EQU EUR N

CA FMEN XFRA DE000A2TSV87 FRESEN.MED.CARE O.N. NEUE EQ01 EQU EUR Y

CA VECA XFRA IE00BGYWT403 VAN.EUR CORP.BD EOA EQ01 EQU EUR Y

CA VGEA XFRA IE00BH04GL39 VAN EUR.GOV.BD EOA EQ01 EQU EUR Y

CA AC6 XFRA SE0010133785 ALZECURE PHARMA AB EQ01 EQU EUR N

CA AIV1 XFRA US03748R7540 APARTM.INV. MGMT A DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA XE7C XFRA US8972386069 TROVAGENE INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR N