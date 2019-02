Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub will nach einem Rekordumsatz 2018 auch im laufenden Jahr weiter zulegen. Allerdings rechnet das Unternehmen 2019 aufgrund geplanter Investitionen in neue und bestehende Werke mit einem operativen Gewinn (Ebit) unter dem Vorjahreswert, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mitteilte.

2019 kletterten die Erlöse nach ersten Berechnungen im Jahresvergleich um vier Prozent auf knapp 2,6 Milliarden Euro. Gebremst wurde das Wachstum allerdings etwas von einer abschwächenden Nachfrage aus der Autoindustrie in China sowie ungünstigen Wechselkursen, etwa wegen des starken Verfalls der türkischen Lira .

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte dank des Verkaufs einer Beteiligung um drei Prozent auf 383 Millionen Euro zu. Bereinigt um diese Veräußerung ging das operative Ergebnis leicht zurück. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 288 Millionen Euro. Das war ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Aktionäre sollen für das Jahr 2018 eine Dividende von 0,95 Euro je Vorzugsaktie erhalten. Das ist ein Plus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr, aber etwas weniger als Analysten gehofft haben./mne/mis

ISIN DE0005790430

