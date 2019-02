Das war wohl nichts: Die neue Prognose von Siltronic kam an der Börse nicht gerade gut an. Die Siltronic-Aktie hatte am Mittwoch im Xetra-Handel noch rund 1,1% zulegen können. Doch dann kam eine Meldung des Unternehmens, wonach Siltronic eine Prognose für 2019 beschlossen hat. Und wie fällt diese aus? Bereits dieser Satz von Siltronic spricht Bände, Zitat: "Es wird erwartet, dass der Waferabsatz im ersten Halbjahr 2019 deutlich unter dem vorausgegangenen zweiten Halbjahr 2018 liegen wird." Und ... (Peter Niedermeyer)

