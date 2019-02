De Grey Mining Ltd.: Positive Goldausbringung und gestiegenes Ressourcenpotenzial unterstützen Studie über Erweiterung der Kapazität auf 2,0 Mio. Tonnen pro Jahr DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Studie/Strategische Unternehmensentscheidung De Grey Mining Ltd.: Positive Goldausbringung und gestiegenes Ressourcenpotenzial unterstützen Studie über Erweiterung der Kapazität auf 2,0 Mio. Tonnen pro Jahr 21.02.2019 / 07:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey") berichtet, dass sich ihr Board zu einer Erweiterung des Umfangs der Entwicklungsstudie des Goldprojekts Pilbara auf einen Anlagendurchsatz von 2 Mio. Tonnen pro Jahr entschieden hat. Die Entscheidung des Boards für eine Vergrößerung war das Ergebnis: - Der Zunahme der Ressourcen auf 1,4 Mio.1 Unzen gegenüber der bisherigen 1 Mio. Unzen, worauf die Scoping-Studie3 aus dem Jahr 2017 basierte; - Der jüngsten Explorationsergebnisse in Verbindung mit dem weiteren Explorationspotenzial auf De Greys Liegenschaften; und - Der jüngsten wesentlichen Zunahme der Goldausbringungsraten2 auf 90 % bis 94 %. Die Entscheidung zur Vergrößerung wird weiter unterstützt durch: - Vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertungen, die zeigen, dass eine Größenzunahme zu einem Produktionsprofil von über 100.000 Unzen pro Jahr führen und signifikant höhere Erträge aus dem gesamten Projekt liefern könnte; - Verbesserte Aussichten für Gold und jüngste Preisanstiege; - Größenvorteile mit reduzierten Betriebskosten je Einheit; - Vereinfachtes Arbeitsablaufdiagramm für Aufbereitungsanlage; - Vertrauen in Abgrenzung zusätzlicher neuer Ressourcen; - Potenzial für höhergradige untertägige Erzgänge unter mindestens 4 Lagerstätten. GR Engineering Serrvices nähert sich dem Abschluss des Entwurfs und der Kostenermittlung für eine geplante Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 2 Mio. Tonnen pro Jahr. Diese Arbeiten werden gemäß PFS-Standard durchgeführt (+/- 20 %) und werden einen kritischen Aspekt bei der Bestimmung der Betriebskosten bilden, die für die Tagebau- und Untertagebauoptimierungen und die Bewertungen verwendet werden. Cube Consulting wird dann verbesserte Tagebauoptimierungen durchführen, die auf den neuen Betriebs- und Bergbaukosten basieren. Mittels dieser Arbeiten werden alle zusätzlichen Bohrungen zur Erweiterung der Tagebau- und Untertagebauressourcen, die Metallurgie und die geotechnischen Aktivitäten und zugehörige Zeitrahmen festgelegt werden. Zur Beschleunigung der Bohrungen zur Ressourcenerweiterung sind zwei Bohrgeräte bereits im Einsatz. Ein Kernbohrgerät zielt weiterhin auf die untertägigen hochgradigen Erzgänge und ein RC-Bohrgerät zielt zurzeit auf die in geringer Tiefe liegenden Ziele unter der bestehenden Withnell-Tagebaugruben. Anschließend werden beide Bohrgeräte die Ressourcen in einer Tiefe von >200m auf Toweranna überprüfen und erweitern. Frühere Optimierungen zeigen, dass dort die Tagebaugruben durch die Tiefe der Bohrungen begrenzt sind und die hochgradigen quarzhaltigen Erzgänge das Potenzial für eine Erweiterung der Ressource in der Tagebaugrube und für die Ausdehnung der untertägigen Erzgänge bis in mindestens 400 m Tiefe zeigen. Weitere Bohrungen sind geplant, die auf Ressourcenerweiterungen in den Lagerstätten Mallina und Mt Berghaus zielen, um dort, wo höhergradige Zonen offensichtlich werden, in geringer Tiefe liegende Tagebauressourcen im Streichen und die Erweiterungen in die Tiefe abzugrenzen. Die Erweiterung steht im Einklang mit De Greys erklärten Zielen und wesentlichen Meilensteinen: - Erweiterung der Ressourcen auf 3,0 Mio., wobei 2,0 Mio. Unzen bis Ende 2019 anvisiert werden; - Aufbau eines zukünftigen Bergbaubetriebs mit einer Produktionsrate von >100.000 Unzen pro Jahr; und - Festlegung einer Lebensdauer der Mine von mindestens 7 Jahren. De Greys Chairman, Simon Lill, sagte: "De Grey ist eine aufregende australische Goldwachstumsgeschichte mit einer realen und kurzfristigen Entwicklungsmöglichkeit in einer der besten Bergbauregionen der Welt. Unsere Vision ist sehr einfach; wir haben unseren Fuß in einer signifikanten neuen Goldprovinz und wir planen die Erweiterung der Ressourcen in Richtung 3,0 Mio. Unzen und letztendlich die Entwicklung eines neuen eigenständigen Bergbaubetriebs mit einer Produktion von über 100.000 Unzen Gold. Um diese Vision zu verwirklichen, ist unsere Explorationsrichtlinie eine Ressourcenerweiterung auf 2,0 Mio. Unzen im Jahr 2019. Die jüngsten Bewertungen der Tagebaugrube zeigen zusammen mit der verbesserten Goldausbringung, dass eine Steigerung der Abbau- und Aufbereitungsrate auf 2,0 Mio. Tonnen pro Jahr möglicherweise viel bessere Renditen liefern und die Produktion über unser Ziel von 100.000 Unzen pro Jahr erweitern wird verglichen mit den ursprünglichen 65.000 Unzen pro Jahr, die in der Scoping-Studie aus dem Jahr 2017 mit einer Abbau- und Aufbereitungsrate von 1 Mio. Tonnen pro Jahr bestimmt wurden." Fußnoten: 1Pressemitteilung: 3. Oktober 2018 - "Zunahme der gesamten Goldressource auf 1,4 Mio. Unzen im Jahr 2018" 2Pressemitteilung: 12. Februar 2019 - "Positive Goldausbringung verbessert Potenzial des Goldprojekts Pilbara" 3Pressemitteilung: 4. August 2017 - "Positive Scoping-Studie auf Goldprojekt Pilbara abgeschlossen" Für weitere Informationen: Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (Technischer Direktor u. 