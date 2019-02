Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Fuchs Petrolub hat 2018 vor allem dank niedrigerer Steuern ein um 7 Prozent höheres Nachsteuerergebnis erzielt. Den Aktionären verspricht das im MDAX gelistete Unternehmen eine höhere Dividende.

Der Mannheimer Schmierstoffhersteller meldete für 2018 nach vorläufigen Zahlen einen Gewinn nach Steuern von 288 Millionen Euro nach 269 Millionen im Vorjahr und damit etwas mehr als am Markt erwartet. Je Stamm- bzw. Vorzugsaktie verdiente die Fuchs Petrolub SE 2,06 (Vorjahr 1,93) bzw 2,07 (1,94) Euro.

Der Umsatz legte um 4 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zu und entsprach damit nahezu der Konsensschätzung. Organisch wuchs er um 7 Prozent, widrige Währungseffekte schmälerten ihn um 3 Prozent.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 3 Prozent auf 383 Millionen Euro, inklusive eines Sondereffekts von 12 Millionen Euro aus der Veräußerung einer At-Equity-Beteiligung. Der im Verhältnis zum Umsatz unterproportionale Zuwachs sei sowohl auf planmäßig höhere Kosten sowie auf gestiegene Rohstoffaufwendungen zurückzuführen.

Den Aktionären will das Unternehmen eine Dividende von 0,95 Euro je Vorzugsaktie und 0,94 Euro je Stammaktie zahlen, 4 Prozent mehr als im Vorjahr.

2019 soll der Umsatz weiter steigen. Das EBIT wird nicht mithalten, es werde unter dem Vorjahreswert liegen. Denn der Sonderertrag 2018 entfalle und die auch 2019 anhaltend hohen Investitionen in Werke, IT und auch Mitarbeiter ließen die Kosten stärker als den Ertrag steigen, so Fuchs Petrolub.

Die endgültigen Zahlen für 2018 und den vollständigen Ausblick will der Konzern am 20. März veröffentlichen.

