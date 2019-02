DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Sitzung Ende Januar ihren Sorgen um die Risiken für das US-Wirtschaftswachstum Ausdruck verliehen. Wie aus dem Protokoll der Sitzung weiter hervorgeht, verständigten sich die Notenbanker darauf, demnächst einen Plan für einen Stopp des Bilanzabbaus im Laufe des Jahres vorzulegen. Das Protokoll gibt Aufschluss über die Bandbreite der geldpolitischen Diskussionen innerhalb der Federal Reserve. Die Fed hatte im Oktober 2017 begonnen, ihr riesiges Hypotheken- und Staatsanleihenportfolio von damals rund 4,5 Billionen Dollar schrittweise zu schrumpfen. Zunächst herrschte die Annahme, dass es Jahre dauern werde, bis das Portfolio auf einen Wert von 3,0 bis 1,5 Billionen Dollar sinkt. Das schrumpfende Portfolio stand im Dezember unter strenger Beobachtung, weil Marktakteure und US-Präsident Donald Trump darin die Schuld für die große Marktvolatilität sahen. Bei der Ratssitzung am 29. und 30. Januar waren sich laut Protokoll "fast alle" einig, den Bilanzabbau dieses Jahr auszusetzen. Über künftige Zinserhöhungen gab es bei der Sitzung zwei Lager. Einige Notenbanker argumentierten, dass Zinserhöhungen nur nötig sein könnten, wenn die Inflation höher ausfällt als das Ziel der Fed. Andere Geldpolitiker jedoch sagten, dass es gerechtfertigt wäre, die Zinsen dieses Jahr zu erhöhen, wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt. Bei der Sitzung hatte die US-Notenbank ein starkes Signal für eine Zinspause gesendet.

TAGESTHEMA II

US-Präsident Donald Trump hat bekräftigt, dass Zölle auf Autos der Europäischen Union (EU) eingeführt werden, sofern es zwischen beiden Seiten nicht zu einem Handelsabkommen kommt. "Wir versuchen einen Deal zu erreichen, sie sind sehr darauf aus, einen Deal zu machen", sagte Trump im Beisein von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in Washington, der dort zu einem Treffen mit der Trump-Administration war. "Falls wir keinen Deal machen, werden wir Zölle erlassen", sagte Trump. In dieser Woche wird das Handelsministerium seine Untersuchung abschließen, ob importierte Automobile und Automobilteile die nationale Sicherheit des US-Handelsgesetzes verletzen. Trump hat sich bereits für eine Abgabe von mindestens 20 Prozent auf Automobilimporte ausgesprochen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HOCHTIEF (13:30)

Nachfolgend die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2018 (in Millionen Euro, Dividende in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj18 ggVj Zahl Gj17 Umsatzerlöse 23.836 +5% 13 22.631 Ergebnis vor Steuern, operativ 953 +10% 13 866 Ergebnis nach Steuern/Dritten, operativ 505 +12% 13 452 Dividende je Aktie 5,28 +56% 5 3,38

PFEIFFER VACUUM (08:00)

Nachfolgend die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2018 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG Gj Gj18 ggVj Zahl Gj17 Auftragseingang k.A. -- -- 642 Umsatz 650 +11% 4 587 EBIT 94 +32% 4 71 Ergebnis nach Steuern 67 +25% 4 54 Ergebnis je Aktie 6,72 +23% 4 5,46 Dividende je Aktie 2,24 +12% 2 2,00

Weitere Termine:

07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:45 BI-PK)

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 4Q

07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis

07:35 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis

07:40 FR/Orange SA, Ergebnis 4Q

07:45 DE/Krones AG, Jahresergebnis

07:55 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Jahresergebnis

08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis

17:55 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/MBB SE, Jahresergebnis

DE/VTG AG, Jahresergebnis

DE/Aumann AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Bertrandt: 2,00 EUR Glaxosmithkline: 0,23 GBP HSBC: 0,21 USD

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 103 zuvor: 103 09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,5 zuvor: 47,8 09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,1 zuvor: 51,2 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,9 zuvor: 53,0 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,9 zuvor: 49,7 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,2 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,3 zuvor: 51,0 - US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Februar PROGNOSE: +14,0 zuvor: +17,0 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember (ursprünglich 25.1.2019) PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: revidiert +0,7% gg Vm; vorläufig +0,8% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 227.000 zuvor: 239.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,3 zuvor: 54,2 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,2 zuvor: 54,9 16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -6,4% gg Vm 16:00 Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2021 Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2029 im Gesamtvolumen von 3,5 bis 4,5 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2022 Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2024 Auktion 6,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2025 im Gesamtvolumen von 8 bis 9 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion inflationsindexierter, 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 11:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2057 im Volumen von 1,5 Mrd GBP 11:50 FR/Auktion inflationsindexierter, 2,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 Auktion inflationsindexierter, 1,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 Auktion inflationsindexierter, 0,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2036 im Gesamtvolumen von 1 bis 1,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.796,30 0,33 Nikkei-225 21.464,23 0,15 Schanghai-Composite 2.759,12 -0,08 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.401,97 0,82 DAX-Future 11.412,50 0,88 XDAX 11.416,43 0,87 MDAX 24.401,04 0,10 TecDAX 2.615,62 -0,68 EuroStoxx50 3.259,49 0,62 Stoxx50 3.020,94 0,73 Dow-Jones 25.954,44 0,24 S&P-500-Index 2.784,70 0,18 Nasdaq-Comp. 7.489,07 0,03 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,54% +9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiter steigenden Kursen an den Aktienmärkten rechnen Händler. "Die Konsolidierung ist in eine neue Rally-Runde gemündet", sagt ein Marktteilnehmer. Der DAX werde nun voraussichtlich weitere neue Jahreshochs markieren. Technisch orientierte Marktteilnehmer sehen das nächste übergeordnete Ziel im Bereich um 11.700 Punkten. Gestützt wird die Stimmung von Berichten zu Fortschritten bei den chinesisch-amerikanischen Handelsgesprächen. Auf mehreren Kernfeldern könnten nun Vereinbarungen aufgesetzt werden. Die asiatischen Börsen haben daraufhin frühe Verluste aufgeholt und haben überwiegend ins Plus gedreht. Auch die US-Index-Futures ziehen an.

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Rückblick: Freundlich - Die Börsen profitierten davon, dass im Handelsstreit zwischen den USA und China die Zeichen auf Entspannung stehen. Nutznießer war vor allem der Automobilsektor, der von einer Beilegung des Konflikts am stärksten profitierte und um 2,3 Prozent zulegte. Continental stiegen um 4,2 Prozent, nachdem Berenberg die Titel hochgestuft hatte. Sainsbury brachen in London um 18,6 Prozent ein. Die britische Kartellbehörde CMA will die geplante Fusion der Supermarktkette mit Asda unterbinden, wenn die beiden Einzelhandelskonzerne nicht große Zugeständnisse machen. Die Analysten von Shore rieten ihren Kunden nun zum Verkauf der Sainsbury-Aktie. Swedbank stürzten um 13,5 Prozent ab, die Bank soll in einen Geldwäscheskandal verstrickt sein. Nachdem die UBS in Frankreich wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu einer Rekordstrafe verurteilt worden war, gab die Aktie um 2,7 Prozent nach. Lloyds stiegen indes um 4,7 Prozent nach überraschend starken Geschäftszahlen.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Nach Quartalsberichten sprangen FMC und Fresenius um 4,5 und 5 Prozent nach oben. "Die beiden Unternehmen haben geliefert", so ein Händler mit Blick auf die Erwartungen. Die Titel des Autozulieferers Elringklinger stürzten um 10,8 Prozent ab. Zu den schwachen Geschäftszahlen gesellte sich ein Ausfall der Dividende. Senvion brachen um 21,8 Prozent ein. Der Hersteller von Windkraftanlagen hatte die eigenen Prognosen verfehlt. Bei Dialog Semiconductor (-4 Prozent) verwiesen Händler auf das Bankhaus Lampe, das vor überzogenen Erwartungen an die Quartalszahlen gewarnt habe. MTU legte überzeugende Geschäftszahlen vor. Die Citigroup bemängelte allenfalls, dass sie nur leicht oberhalb der Konsenserwartung ausgefallen seien. Nachdem die Aktie in diesem Jahr aber bereits um 20 Prozent zugelegt hatte, drückten sie Gewinnmitnahmen 2,5 Prozent ins Minus.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem leicht befestigten Markt stürzten Siltronic um gut 12 Prozent bei hohen Umsätzen ab, wie ein Händler sagte. Das Unternehmen sieht für 2019 Belastungen aus höheren Kosten, Aufwendungen für Investitionen sowie Abschreibungen. SAF-Holland zeigten sich nach gesenkter Margenprognose wenig verändert. Delivery Hero gaben 1,6 Prozent nach. Berechtigte des Aktienoptionsprogramms haben Papiere für 50,5 Millionen Euro bei institutionellen Investoren zu 34,75 Euro je Aktie untergebracht.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Alle drei Hauptindizes markierten bei leichten Aufschlägen Jahreshochs. Teilnehmer sagten, nach der Aufholjagd seit Jahresbeginn werde die Luft allmählich dünn. Im Anschluss an das jüngste Fed-Protokoll drehten die Aktienindizes nach unten ab, fingen sich dann aber wieder. Offenbar hatten einige Anleger deutlichere Aussagen in Richtung einer taubenhaften Geldpolitik erwartet. Dafür sprachen auch der nachgebende Goldpreis und der steigende Dollar. Stützend wirkten derweil weiter Erwartungen, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China nicht gleich mit Ablauf der vereinbarten Friedenspflicht zu Strafzollerhöhungen kommen dürfte. Unter den Einzelwerten verteuerten sich Philip Morris um 2 Prozent. Der Tabkkonzern hatte die Prognose bekräftigt. Southwest Airlines verbilligten sich um 5,7 Prozent. Der Regierungsstillstand zu Beginn des Jahres hatte den Umsatz der Fluggesellschaft im ersten Quartal stärker verringert als erwartet. Lendingclub fielen um 6,6 Prozent, nachdem der Kreditvermittler mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen verfehlt hatte. Auch die Geschäftszahlen von CVS Healthcare hatten enttäuscht. Die Aktie verlor gut 8 Prozent. In ihrem Schlepptau ging es mit der Aktie des Wettbewerbers Walgreens Boots Alliance um 3,5 Prozent nach unten. Überraschend gute Geschäftszahlen verhalfen Garmin dagegen zu einem Plus von 17 Prozent. Das Unternehmen hatte überdies seine Dividende erhöht.

Am Anleihemarkt gaben die Notierungen minimal nach. Im Gegenzug stieg die Zehnjahresrendite um 0,4 Basispunkte auf 2,64 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.20 Uhr EUR/USD 1,1335 -0,1% 1,1346 1,1356 EUR/JPY 125,51 -0,2% 125,71 125,71 EUR/CHF 1,1349 -0,0% 1,1350 1,1343 EUR/GBR 0,8699 +0,1% 0,8694 0,8683 USD/JPY 110,72 -0,1% 110,79 110,73 GBP/USD 1,3030 -0,2% 1,3050 1,3079 Bitcoin BTC/USD 3.949,51 0,58 3.926,91 3.917,27

Das Euro-Dollar-Paar zeigte sich volatil. Im Hoch vor dem Fed-Protokoll lag der Euro bei 1,1370. Im Tagestief hatte er bereits bei 1,1325 gelegen. Im späten Geschäft stützte das Fed-Protokoll den Greenback und drückte den Euro auf 1,1340. Das Währungspaar werde nach wie vor in einer engen Spanne gehalten von den zuletzt eher mauen US-Konjunkturdaten und einer taubenhaften Fed auf der einen Seite und noch schwächeren Konjunktursignalen aus der Eurozone auf der anderen Seite, merkten die Analysten von Unicredit an.

Das britische Pfund neigt am Morgen im asiatisch geprägten Handel zur Schwäche. Devisenanalyst Richard Falkenhall von der SEB sieht die britische Währung im Schnitt nach dem Brexit schwächer verglichen mit Wechselkursen, sollte Großbritannien in der EU verbleiben. Deit dem Referendum 2016 sei der Kurs um 15 bis 20 Prozent auf handelsgewichteter Basis eingebrochen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,35 57,16 +0,3% 0,19 +24,5% Brent/ICE 67,13 67,08 +0,1% 0,05 +23,5%

Die Ölpreise drehten nach Anfangsverlusten ins Plus und WTI verbuchte den sechsten Tagesgewinn in Folge. Der Preis profitiere seit einiger Zeit vom steigenden Aktienmarkt und guten US-Daten, sagte Phillip Streible von RJO Futures. Auch die Kooperation Russlands mit Saudi-Arabien bei den Förderbegrenzungen komme gut an. Zuvor litten die Preise noch unter einer Prognose, die das US-Energieministerium am Dienstag veröffentlicht hatte. Das Ministerium hatten mitgeteilt, dass es für März mit einer Zunahme der US-Schieferölförderung auf Rekordniveau rechne. Die wöchentlichen Daten zu den Ölvorräten der USA werden wegen des Feiertags am Montag in dieser Woche erst am Donnerstag veröffentlicht. Analysten rechnen mit einem Aufbau der Bestände. Die privat erhobenen API-Daten zeigten einen leichten Lageraufbau in den USA. WTI stieg um 1,5 Prozent auf 57,92 Dollar. Brent gewann 0,9 Prozent auf 67,16 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.338,64 1.336,70 +0,1% +1,94 +4,4% Silber (Spot) 15,99 16,05 -0,4% -0,06 +3,2% Platin (Spot) 823,50 827,50 -0,5% -4,00 +3,4% Kupfer-Future 2,91 2,92 -0,3% -0,01 +10,7%

Gold gab die Gewinne aus dem frühen Geschäft nach dem Fed-Protokoll ab. Denn das Protokoll war nicht taubenhafter, als ohnehin erwartet worden war. Seit längerem wurde das Edelmetall von der Aussicht auf nicht weiter steigende Zinsen gestützt. Die Feinunze verlor nach einem Tageshoch bei knapp 1.347 Dollar 0,1 Prozent auf 1.339 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BREXIT

Für den deutschen Außenminister sind Änderungen am Brexit-Abkommen ohne eine Lösung der Backstop-Frage kaum vorstellbar. Es gehe Europa darum, eine harte Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland zu verhindern.Für die Mitgliedsstaaten der verbliebenen Länder der Europäischen Union und der Europäischen Kommission sei die Auffanglösung für Nordirland daher sehr wichtig, sagte Außenminister Heiko Maas nach einem Treffen mit seinem britischen Kollegen Jeremy Hunt.

In den festgefahrenen Brexit-Gesprächen gibt es weiterhin keinen Durchbruch. Die britische Premierministerin May sprach nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker dennoch von "Fortschritten".

BONITÄT GROßBRITANNIEN

Die Ratingagentur Fitch hat Großbritannien für den Fall eines ungeordneten Brexits mit einer Abstufung seiner Kreditwürdigkeit gedroht. Die Experten senken den Ausblick für das Vereinigte Königreich auf negativ.

GRENZSCHUTZ EU

Die Vertreter der EU-Mitgliedsstaaten einigten sich darauf, erst bis zum Jahr 2027 die EU-Grenz- und Küstenschutzbehörde Frontex auf bis zu 10.000 einsatzfähige Beamte aufzustocken. Die EU-Kommission hatte dieses Ziel schon bis 2020 erreichen wollen. Über die Pläne muss jetzt das Europaparlament befinden.

FISKALPOLITIK DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Januar erneut gestiegen und haben damit ihre Aufwärtstendenz aus dem Jahr 2018 zum Jahresbeginn 2019 fortgeführt. Die Steuereinnahmen legten ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,4 Prozent zu. "Basis der guten Entwicklung war eine deutliche Zunahme des Lohnsteueraufkommens sowie der Einnahmen aus nicht veranlagten Steuern vom Ertrag", erklärte das Bundesfinanzministerium. Der Bund verbuchte 7,3 Prozent weniger an Steuereinnahmen. Dieser Rückgang sei im Wesentlichen auf gegenüber dem Vorjahr höhere EU-Eigenmittelzahlungen zurückzuführen.

DELIVERY HERO

Berechtigte des Aktienoptionsprogramms haben Papiere für 50,5 Millionen Euro bei institutionellen Investoren untergebracht. Von den im Rahmen des Aktienoptionsprogramms ausgegebenen 1,52 Millionen neuen Aktien wurden 1,46 Millionen bei den Investoren zum Preis von 34,75 Euro platziert.

DEUTSCHE TELEKOM

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 3Q18 ggVj 4Q18 ggVj 4Q17 Umsatz 20.261 +6% 19.964 +4% 19.160 EBITDA bereinigt 5.649 +13% 5.563 +11% 5.015 Erg nach Steuern/Dritten berein. 796 -70% 992 -63% 2.657 Ergebnis nach Steuern/Dritten -431 -- 625 -53% 1.332 Free Cashflow 1.471 +34% 1.441 +32% 1.094 - Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

Die Deutsche Telekom will ihren Wachstumskurs auch in diesem Jahr fortsetzen. Sowohl der Umsatz als auch die operativen Ergebniskennziffern sollen weiter steigen, kündigte der Konzern an. Das bereinigte EBITDA after leases soll rund 23,9 Milliarden Euro erreichen nach einem pro forma Wert von 23,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Beim freien Cashflow after leases rechnet die Telekom mit rund 6,7 (Vorjahr: 6,0) Milliarden Euro. Die Telekom ist im vierten Quartal 2018 stärker als am Markt erwartet gewachsen und hat im Gesamtjahr ihre eigenen Ziele übertroffen. Anleger dürfen sich das vierte Mal in Folge über eine höhere Dividende freuen: Der Hauptversammlung will der Bonner Konzern für 2018 eine Dividende von 0,70 nach 0,65 Euro je Aktie vorschlagen.

FIELMANN

BERICHTET PROG PROG Gj Gj18 ggVj Gj18 ggVj Gj17 Konzernumsatz 1.430 +3% 1.429 +3% 1.386 Ergebnis vor Steuern 250 +1% 251 +1% 249 Ergebnis nach Steuern 174 +1% 172 -1% 173 Ergebnis je Aktie k.A. -- 2,04 +2% 2,00 Dividende je Aktie 1,90 +3% 1,89 +2% 1,85 - Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro

FRESENIUS

Nachdem die zweite Runde der Tarifverhandlungen für deutschlandweit rund 18.000 Helios-Angestellte ohne Ergebnis beendet worden ist, hat die Tarifkommission von Verdi einstimmig beschlossen, die Beschäftigten der Fresenius-Tochter zu Aktionen und Warnstreiks aufzurufen.

FUCHS PETROLUB

BERICHTET PROG PROG GESAMTJAHR Gj18 ggVj Gj18 ggVj Gj17 Umsatz 2.567 +4% 2.576 +4% 2.473 EBIT vor Sondereffekten 371 -1% k.A. -- 373 EBIT 383 +3% 385 +3% 373 Ergebnis nach Steuern 288 +7% 282 +5% 269 Ergebnis je Vorzugsaktie 2,07 +7% 2,03 +5% 1,94 Dividende je Vorzugsaktie 0,95 +4% 0,96 +5% 0,91 Dividende je Stammaktie 0,94 +4% k.A. -- 0,90 - Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro

SAF-HOLLAND

Nach dem Verfehlen der eigenen Margenprognose im abgelaufenen Jahr lassen politische und wirtschaftliche Unsicherheiten sowie hauseigene Produktionsprobleme den Lkw-Zulieferer SAF-Holland für 2019 vorsichtiger werden. Das SDAX-Unternehmen senkte seine Margenerwartung für das laufende Jahr.

VOLKSWAGEN

Die Tochter Audi will 10 Prozent ihrer Führungskräfte streichen, wie Audi-Chef Bram Schot dem Handelsblatt sagte. Das Streichen von Führungspositionen soll ein Baustein des Sanierungsplans werden, mit dem Schot die VW-Tochter aus der Krise führen will. Wachsen will Audi durch eine schnellere Einführung von Elektroautos und ein verstärktes Engagement in China.

SAP

und einer ihrer beiden Vorstände für den Bereich Digital Business Services gehen getrennt Wege. Bernd Leukert hat sich einvernehmlich mit dem Aufsichtsrat auf sein sofortiges Ausscheiden aus dem Unternehmen verständigt.

SILTRONIC

Höhere Kosten, Aufwendungen für Investitionen sowie Abschreibungen werden das laufende Geschäftsjahr der Siltronic AG belasten. Wie der im MDAX und TecDAX notierte Wafer-Hersteller mitteilte, sieht er die EBITDA-Marge 2019 leicht unter Vorjahr. Das operative Ergebnis (EBIT) dürfte rund 10 Prozent niedriger ausfallen als 2018.

TAKKT

Der Büroausstatter hat 2018 zwar mehr Umsätze eingefahren, operativ jedoch weniger verdient. Belastet wurden die Erlöse durch negative Währungseffekte und die Schließung des Geschäfts von Hubert Europa zum Ende des dritten Quartals. Bereits am Vortag hatte der Vorstand eine Sonderdividende von 0,30 Euro je Aktie zusätzlich zu der gegenüber dem Vorjahr unveränderten regulären Dividende von 0,55 Euro je Aktie angekündigt.

RENAULT

Standard & Poor's (S&P) wird mit Blick auf die Bonitätsbewertung des Autobauers Renault vorsichtiger. Sie senkte sie den Ausblick auf negativ.

PHILIP MORRIS

Der US-Tabakkonzern hat seine Ziele für 2019 bekräftigt.

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.