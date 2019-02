Vor der Betrachtung des Power-Managements aktuellster Embedded-x86-Prozessoren, die in etwa 6 bis 60 W aufnehmen, ist es wichtig, die fundamentalen Grenzen der Silizium-Logik zu kennen. Aktuelle Power-Management-Systeme sollen sicherstellen, dass diese Grenzen nicht überschritten werden und unter allen Betriebsbedingungen für eine hohe Zuverlässigkeit und Funktionalität sorgen. Im Folgenden geht der Beitrag daher primär auf diese Einflussfaktoren für x86-Prozessoren ein, auch wenn es noch viele weitere Faktoren gibt.

Betriebsgrenzen einhalten

Der Prozessortakt ist dabei wohl der offensichtlichste leistungsbegrenzende Faktor. Selbst Endkunden ist der Zusammenhang zwischen Performance und Taktrate bekannt. Der Arbeitstakt definiert, wie schnell die Logik geschaltet wird und wie schnell Befehle ausgeführt werden können. Zwar wird die Performance zweier Prozessoren, die bei gleichem Takt aber mit unterschiedlicher Architektur arbeiten, nicht gleich sein. Dennoch steigt bei beiden mit zunehmender Frequenz auch die Ausführungsgeschwindigkeit. Die Möglichkeiten zur Steigerung des Arbeitstakts - also der Frequenz eines Prozessors - sind jedoch durch mehrere Faktoren begrenzt. Die wichtigsten sind dabei Spannung und Strom.

Wer mit Transistortechnologie vertraut ist, weiß, dass die Spannung einen extrem wichtigen Einfluss auf die Frequenz hat. In einem Transistor erfordern schnellere Schaltvorgänge nämlich eine höhere Spannung, um die resistiven und kapazitiven Elemente eines Transistors überwinden zu können. Allerdings führen höhere Spannungen zu erhöhten Alterungseffekten. Dadurch sind der Spannungsbeaufschlagung Grenzen gesetzt, will man eine hohe Langlebigkeit gewährleisten. Schnellere Schaltvorgänge in einem Transistor erzeugen zudem auch höhere Ströme, da die kapazitiven Elemente hierbei stärker geladen und entladen werden. Auch wenn der einzelne Transistorstrom sehr klein sein mag, so können aktuelle Prozessoren doch über mehrere Milliarden Transistoren verfügen, sodass sich viele kleine Ströme schnell aufaddieren. Der Prozessor-Die ist normalerweise in einem Package untergebracht. Auch hier gibt es Grenzen, wie viel Strom effektiv zum Die lieferbar ist. Jedes digitale IC muss daher eine ideale Balance von Transistor-Spannung und -Strom erhalten, um seine maximal nutzbare Taktrate zu erreichen.

Arbeitstakt gleich Leistungsaufnahme

Die Kombination des Ohmschen und Jouleschen Gesetzes lehrt darüber hinaus, dass Spannung und Strom Verlustleistung erzeugen und dass beide Parameter einen direkten Einfluss auf die Leistungsaufnahme haben. Daher ist in der Realität die Begrenzung des Arbeitstaktes eigentlich eine Begrenzung der Leistungsaufnahme beziehungsweise des Stromverbrauchs. Schnellere Schaltvorgänge in einem Transistor führen zu einem höheren Stromfluss und können auch höhere Spannungen erfordern. Beides erhöht die Leistungsaufnahme. Für alle integrierten Schaltungen ist deshalb eine maximale Leistungsaufnahme definiert, damit Entwickler die Systeme entsprechend den Strom- und Kühlanforderungen auslegen können. Die Begrenzung der Leistungsaufnahme ist damit häufig auch der kritischste Begrenzungsfaktor für die Performance, insbesondere für die Prozessoren, die sich am unteren Ende der Leistungsaufnahme bewegen - also besonders energiesparend ausgelegt sind. Heutige Prozessoren auf Basis der x86-Architektur sind daher bei hoher Auslastung in der Regel ...

