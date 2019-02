Durch ein mittlerweile langanhaltendes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage befinden sich die Rohstoffe in einem säkularen Abwärtszyklus. Dabei ist nicht auszuschliessen, dass dieser noch mehrere Jahre andauert. Trotz dieser Rahmenbedingungen eröffnen sich aussichtsreiche Investmentmöglichkeiten, wenn man einige Faktoren beachtet.

Anlagen in natürliche Ressourcen boten bereits in der Vergangenheit eine wirkungsvolle Absicherung gegen Inflation bzw. Deflation. Da sich die Kurse der Rohstofftitel meist leicht entgegengesetzt zur allgemeinen Börsenperformance entwickeln, tragen sie darüber hinaus zur Absicherung eines Aktienportfolios bei. Nicht zuletzt bieten Rohstoffe wegen ihrer negativen Korrelation zum US-Dollar eine Währungsdiversifizierung: Steigt der US-Dollar, stehen Gold, Öl & Co. in der Regel unter Druck. Bei fallender Währung erzielen Rohstoffe dagegen meist eine deutliche Outperformance.

Der Anstieg der Ölpreise vom Frühjahr 2016 bis Oktober 2018 hat mehrere Gründe: die weltweit starke Nachfrage nach dem Rohstoff, die Begrenzung der Fördermengen durch die OPEC, die instabile ...

