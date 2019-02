Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Samsung hat am Mittwoch ein faltbares Gerät vorgestellt, das sich von einem Smartphone in ein Tablet verwandeln kann. Das Galaxy Fold sei ein "einzigartiges Luxusgerät", das eine "Erfahrung der nächsten Generation" verspreche, sagte Samsung-Manager Justin Denison bei der Präsentation in San Francisco. Auf dem Tablet-Bildschirm sei künftig Multitasking möglich - drei Apps könnten nebeneinander ausgeführt werden. Das Galaxy Fold soll ab Ende April in den Handel kommen und knapp 2.000 Dollar (1750 Euro) kosten. Samsung erhofft sich von dem Gerät neuen Schwung für den schwächelnden Smartphone-Markt. Samsung ist nun der erste große Hersteller, der ein faltbares Gerät in die Läden bringt. Das südkoreanische Unternehmen kämpft gegen den US-Technologiekonzern Apple um das Premium-Segment des Marktes.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q, Palo Alto

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Februar PROGNOSE: +14,0 zuvor: +17,0 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember (ursprünglich 25.1.2019) PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: revidiert +0,7% gg Vm; vorläufig +0,8% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 227.000 zuvor: 239.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,3 zuvor: 54,2 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,2 zuvor: 54,9 16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -6,4% gg Vm 16:00 Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.796,30 +0,33% Nikkei-225 21.464,23 +0,15% Hang-Seng-Index 28.578,36 +0,23% Kospi 2.228,66 -0,05% Shanghai-Composite 2.751,84 -0,34% S&P/ASX 200 6.139,20 +0,70%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Nach anfänglichen kleinen Verlusten zeigen sich die meisten Börsen in Ostasien am Donnerstag im Handelsverlauf mit Gewinnen. Einem Agenturbericht zufolge haben sich beide Seiten prinzipiell in einer Vielzahl von Punkten geeinigt, die Rede ist von sechs Kernbereichen, für die nun Umrisse aufgestellt würden. Unter anderem soll es dabei um den Diebstahl geistigen Eigentums und erzwungenen Technologietransfer gehen. Damit verdichten sich die Signale, dass die USA zumindest nicht sofort zum Ende der vereinbarten Friedenspflicht am 1. März ihre Strafzölle auf Importe aus China anheben werden. Leicht bremsend in Japan wirkt die Bekanntgabe des neuesten Einkaufsmanagerindex, einem wichtigen Konjunkturindikator. Er ist in erster Lesung in den Kontraktion anzeigenden Bereich gesunken und zugleich auf den tiefsten Stand seit Oktober 2016. Von Unternehmensseite kommen gute Geschäftszahlen von Lenovo. Der Computerbauer hat in seinem dritten Geschäftsquartal den Umsatz um 8,5 Prozent gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Mit 233 Millionen Dollar fiel der Nettogewinn wieder positiv aus. Lenovo spricht von einer rekordhohen Profitabilität. Die Aktie schießt darauf um gut 11 Prozent nach oben in Hongkong und bewegt sich im Bereich eines Dreijahreshochs. Cathay Pacific setzen den Höhenflug vom Vortag nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen fort. Der Kurs gewinnt weitere fast 5 Prozent auf ein Achtmonatshoch. In Seoul profitieren Samsung nur leicht von der Vorstellung eines Geräts, das Smartphone und Tablet in einem ist. Der Kurs steigt um 0,3 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Avis schnellten auf Nasdaq.com um fast 10 Prozent nach oben. Der Autoverleiher übertraf mit seinem bereinigten Gewinn je Aktie die Analystenerwartung und traf sie mit dem Umsatz. Avis verdiente 13 Millionen Dollar und steigerte den Umsatz um 2 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. Sturm Ruger zeigten sich kaum bewegt mit einem Minus von 0,3 Prozent. Der Waffenhersteller hatte Quartalszahlen vorgelegt, die die Erwartungen eines Analysten, der sich mit dem Unternehmen beschäftigt, nicht erreichten. Synopsys verdiente 153,5 Millionen Dollar und setzte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 820 Millionen Dollar um. Die Aktie des Halbleiter-Designers legte um knapp 1 Prozent zu. Sailpoint Technologies kündigte zwar an, dass im vierten Quartal die Prognosen übertroffen werden dürften, zugleich verschob der Sicherheitsexperte aber die Vorlage der Zahlen. Grund sei die Berücksichtigung neuer Bilanzierungsstandards vor dem Hintergrund der im Vergleich zum Vorjahr deutlicher gestiegenen Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Kurs gab um 1,9 Prozent nach. Für Equifax ging es um 2,9 Prozent nach unten. Der Finanzdienstleister hatte einen Gewinneinbruch um 85 Prozent auf 25,6 Millionen Dollar berichtet und enttäuschte zudem mit seinem Ausblick. Hintergrund sind dem Unternehmen zufolge Investitionen in Datensicherheit, nachdem Equifax 2017 Ziel eines Hackerangriffs geworden war. Foot Locker verteuerten sich um 1,1 Prozent. Der Sportartikelanbieter hat das neunte Jahr in Folge die Dividende erhöht und einen Aktienrückkauf über 1,2 Milliarden Dollar in den nächsten drei Jahren auf den Weg gebracht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.954,44 0,24 63,12 11,26 S&P-500 2.784,70 0,18 4,94 11,08 Nasdaq-Comp. 7.489,07 0,03 2,30 12,87 Nasdaq-100 7.062,34 -0,06 -4,27 11,57 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 930 Mio 837 Mio Gewinner 1.784 1.879 Verlierer 1.162 1.068 unverändert 103 92

Gut behauptet - Teilnehmer sagten, nach der Aufholjagd seit Jahresbeginn werde die Luft allmählich dünn. Im Anschluss an die Bekanntgabe des jüngsten Fed-Protokoll drehten die Aktienindizes nach unten ab, fingen sich dann aber wieder. Offenbar hatten einige Anleger deutlichere Aussagen in Richtung einer taubenhaften Geldpolitik erwartet. Dafür sprachen auch der nachgebende Goldpreis und der steigende Dollar. Stützend wirkten derweil weiter Erwartungen, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China nicht gleich mit Ablauf der vereinbarten Friedenspflicht zu Strafzollerhöhungen kommen dürfte. Unter den Einzelwerten verteuerten sich Philip Morris um 2 Prozent. Der Tabkkonzern hatte die Prognose eines steigenden Gewinns 2019 bekräftigt. Southwest Airlines verbilligten sich um 5,7 Prozent. Der Regierungsstillstand zu Beginn des Jahres hat den Umsatz der Fluggesellschaft im ersten Quartal stärker verringert als erwartet. Lendingclub fielen um 6,6 Prozent, nachdem der Kreditvermittler mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen verfehlt hatte. Auch die Zahlen von CVS Healthcare haben enttäuscht. Die Aktie verlor gut 8 Prozent. In ihrem Schlepptau ging es mit Walgreens Boots Alliance um 3,5 Prozent nach unten. Überraschend gute Geschäftszahlen verhalfen Garmin dagegen zu einem Plus von 17 Prozent. Das Unternehmen erhöht überdies die Dividende.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,49 0,0 2,49 128,9 5 Jahre 2,46 0,7 2,46 53,9 10 Jahre 2,64 0,4 2,64 19,7

Am Anleihemarkt gaben die Notierungen minimal nach. Im Gegenzug stieg die Zehnjahresrendite um 0,4 Basispunkte auf 2,64 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:51 % YTD EUR/USD 1,1328 -0,2% 1,1346 1,1344 -1,2% EUR/JPY 125,50 -0,2% 125,71 125,78 -0,2% EUR/GBP 0,8693 -0,0% 0,8694 0,8690 -3,4% GBP/USD 1,3031 -0,2% 1,3050 1,3056 +2,3% USD/JPY 110,78 -0,0% 110,79 110,88 +1,0% USD/KRW 1125,08 +0,2% 1123,16 1122,93 +1,0% USD/CNY 6,7048 -0,2% 6,7212 6,7240 -2,5% USD/CNH 6,7073 -0,2% 6,7187 6,7275 -2,4% USD/HKD 7,8482 -0,0% 7,8492 7,8490 +0,2% AUD/USD 0,7094 -1,0% 0,7167 0,7165 +0,7% NZD/USD 0,6808 -0,7% 0,6859 0,6866 +1,4% Bitcoin BTC/USD 3.929,51 +0,1% 3.926,91 3.891,01 +5,7%

Das Euro-Dollar-Paar zeigte sich volatil. Im Hoch vor dem Fed-Protokoll lag der Euro bei 1,1370 im Tagestief hatte er bereits bei 1,1325 gelegen. Im späten Geschäft stützte das Protokoll den Dollar und drückte den Euro auf 1,1340. Das Währungspaar werde nach wie vor in einer engen Spanne gehalten von den zuletzt eher mauen US-Konjunkturdaten und einer taubenhaften Fed auf der einen Seite und schwächeren Konjunktursignalen aus der Eurozone auf der anderen Seite, merkten die Analysten von Unicredit an.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,37 57,16 +0,4% 0,21 +24,5% Brent/ICE 67,15 67,08 +0,1% 0,07 +23,5%

