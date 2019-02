IRW-PRESS: Boreal Metals Corp.: Boreal schließt überzeichnete Privatplatzierung ab

Vancouver, B.C., 20. Februar 2019. Boreal Metals Corp. (Boreal oder das Unternehmen) (TSXV:BMX) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine nicht vermittelte Privatplatzierung, die es am 30. Januar 2019 angekündigt hatte, abgeschlossen hat. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Platzierungsvolumen der zuvor angekündigten Privatplatzierung von etwa 10.526.316 auf 17.060.934 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zum Preis von 0,095 Dollar pro Einheit erhöht. Der Bruttoerlös beträgt rund 1.620.000 Dollar.

Wir möchten insbesondere EMX Royalty für seine beständige Unterstützung unserer Explorationstätigkeit danken, sagt CEO und President Karl Antonius. Die Teilnahme von EMX - neben Mitgliedern des Managements und anderen Insidern - machte einen bedeutenden Teil dieser Finanzierung aus und ist eine Anerkennung der Bedeutung unserer Bohrergebnisse. Außerdem rückt sie die Chance in den Mittelpunkt, die vor unseren Aktionären liegen könnte.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant, wobei jeder Warrant innerhalb von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum ausgeübt und zum Preis von 0,15 Dollar gegen eine weitere Stammaktie eingelöst werden kann. Alle im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum endet. Die TSX Venture Exchange hat die Privatplatzierung unter Vorbehalt der üblichen endgültigen Einreichungen unter Auflagen genehmigt.

In Verbindung mit der Privatplatzierung hat das Unternehmen bestimmten unabhängigen Vermittlern Vermittlungsprovisionen im Umfang von 18.240 Dollar in bar und 120.800 Einheiten gezahlt.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird die laufende Exploration und weitere Bohrungen im Konzessionsgebiet Gumsberg des Unternehmens unterstützen und für allgemeine Betriebskapitazwecke verwendet werden.

Über Boreal Metals Corp.

Boreal ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Entdeckung von Zink-, Kupfer-, Silber-, Gold- und Kobaltlagerstätten in fünf außergewöhnlichen historischen Bergbauprojektgebieten in Schweden und Norwegen liegt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, neue Rohstofflagerstätten von wirtschaftlicher Bedeutung in bekannten Bergbauregionen aufzufinden, in denen moderne Explorationsmethoden noch kaum bzw. gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das bereits zahlreiche Erfolge in der Entdeckung und Erschließung von Mineralressourcen und der Projektfinanzierung vorweisen kann.

Im Namen von Boreal Metals Corp.

Karl Antonius, President

Nähere Informationen zu Boreal erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.borealmetals.com oder über Alexandra Woodyer Sherron (Tel. +1.604.922.8810 bzw. info@borealmetals.com).

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Boreal annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten. Die tatsächlichen Ergebnisse oder realen Situationen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu solchen wesentlichen Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem - ohne Einschränkung darauf - auch folgende Faktoren: dass Boreal genügend Kapital aufbringen kann, um den aktiven Status der Rohstoffkonzessionen aufrecht zu erhalten; dass die Projekte exploriert und erschlossen werden können; dass die Verbindlichkeiten rückgezahlt werden können und genügend Geld für betriebliche Zwecke vorhanden ist; Änderungen der Wirtschaftslage an den Finanzmärkten; dass Boreal die nötigen Genehmigungen für die Exploration, Bohrung und Erschließung der Projekte erhält bzw. zeitgerecht erhält, damit Boreal seine Pläne und Geschäftsziele für die Projekte umsetzen kann; dass Boreal generell in der Lage ist, seine Projekte anhand von Bohrungen zu untersuchen und Mineralressourcen aufzufinden; dass das Unternehmen im Falle der Entdeckung oder des Erwerbs von Mineralressourcen in der Lage ist, solche Mineralressourcen zu Geld zu machen; Änderungen bei den Umweltgesetzen und anderen Gesetzen und Vorschriften, die sich auf die Betriebstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen der Firmenführung von Boreal um Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Boreal nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

