Ein enttäuschender Ausblick hat die Aktien von Fuchs Petrolub im vorbörslichen Handel am Donnerstag unter Druck gesetzt. Die Papiere des Schmierstoffherstellers verloren auf der Handelsplattform Tradegate 4,5 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Das Unternehmen will nach einem Rekordumsatz 2018 zwar auch im laufenden Jahr weiter zulegen. Allerdings rechnet Fuchs 2019 wegen geplanter Investitionen in neue und bestehende Werke mit einem operativen Gewinn (Ebit) unter dem Vorjahreswert.

Analyst Markus Mayer von der Baader Bank schrieb, dass der Gewinn je Aktie im vierten Quartal die Markterwartungen übertroffen habe. Der wie üblich konservative Ausblick aber habe die Schätzungen verfehlt./la/mis

ISIN DE0005790430

AXC0101 2019-02-21/08:59