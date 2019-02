Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-02-21 / 08:30 *Anlass des Berichts: Update* *Unternehmen: *Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] *Kursziel mittelfristig: 1,00 EUR* *Kursziel langfristig: 1,50 EUR Management kauft zusätzliche Aktien - Kupferpreis seit Jahresbeginn um +10% gestiegen! Neuer Aufwind für Go Cobalt!* Heute möchten wir Ihnen ein kurzes Update zu unserem Top-Pick Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] geben. Nachdem die Preise gerade für Industriemetalle wie Kobalt oder Vanadium im letzten Jahr stark unter Druck geraten sind, erleben wir seit Jahresbeginn eine leichte Erholung der Kurse. Gerade das für die Industrie so wichtige Kupfer konnte seit Jahresbeginn um +10 % dazugewinnen! Grund dafür sind die stark geschrumpften Kupfer Reserven in China und die durch das chinesische Konjunkturprogramm wieder anziehende Nachfrage nach dem roten Metall. Die Nachfrage ist bereits 2018 um 6 % gestiegen. Fehlende Investitionen der Kupferminenbetreiber haben zusätzlich zu einer Reduzierung des Kupferangebots geführt. Laut dem International Wrought Copper Council wird der Weltmarkt dieses Jahr sogar ein kleines Defizit zwischen Angebot und Nachfrage aufweisen. *Monster Projekt weißt neben Kobalt auch große Kupfervorkommen auf* Bei all der Bedeutung, die Kobalt in den letzten Jahren aufgrund der gestiegenen Nachfrage durch die Elektromobilität erhalten hat, ist Kupfer weiterhin eines der wichtigsten Industriemetalle. Da trifft es sich sehr gut, dass Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] neben einem hochgradigen Kobaltvorkommen ebenso eine hochgradige Kupfervererzung auf seinem Monster Projekt nachgewiesen hat. Die große Lagerstätte des Iron Oxide Copper Gold-Typs ("IOCG", Eisenoxid-Kupfer-Gold-Lagerstätte) besitzt ähnliche Eigenschaften wie z. B. die Megalagerstätte Olympic Dam von Milliardenplayer BHP und könnte große Volumen vererztes Gestein repräsentieren. Im "Arena" genannten Gebiet beträgt der Kupfergehalt sogar bis zu 44,8 %! Abbildung Kupfervererzung Monster Projekt [2] *Management kauft Unternehmensaktien - positive Kursentwicklung erwartet! * Da Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] gerade in Sachen Industriemetallen mit Kupfer, Kobalt und Vanadium hervorragend aufgestellt ist, geht auch das Management von steigenden Rohstoffpreisen und einem erfolgreichen Jahr 2019 aus. Wie gerade veröffentlicht wurde, hat ein Mitglied des Boards insgesamt 300.000 Aktien zu einem Kurs von 0,20 CAD am Markt zugekauft (LINK [3]). Dieser Kauf ist als ein enormer Vertrauensbeweis gegenüber dem Unternehmen zu sehen und lässt durchaus positive Schlüsse auf die kommenden Explorationsarbeiten schließen. Darüber hinaus ist es ein weiteres Indiz dafür, dass das Management der Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] weitere Kurssteigerungen erwartet und eine faire Bewertung deutlich höher sieht. Da hier das Management eigenes Geld in die Firma investiert, zeigt dass es ein großes Interesse hat die Projekte des Unternehmens schnellstmöglich voranzutreiben. *Erste Explorationsergebnisse in Kürze erwartet* Für 2019 plant das Unternehmen große Fortschritte, sowohl in der Exploration des Kobalt Projekts Monster, als auch des neuen Vanadium Projekts Barachois. Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] hat durch eine kürzlich durchgeführte Finanzierung über 1,2 Mio. CAD Cash in der Kasse. Diese Mittel sollen zu einem großen Teil in die Ausweitung der Explorationsarbeiten auf beiden Projekten genutzt werden. Auf dem Vanadium Projekt Barachois plant Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] weitere Entnahmen von Gesteinsproben, um die hervorragenden ersten Ergebnisse von über 2 % Vanadium bestätigen zu können. Des Weiteren werden großflächige magnetische Untersuchungen aus der Luft durchgeführt werden, um mögliche Gebiete für den Beginn eines Bohrprogramms zu identifizieren. Auf dem schon weiter fortgeschrittenen Monster Projekt, wurden diese Luftuntersuchungen bereits durchgeführt. Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] bereitet in diesen Tagen den Start eines Bohrprogramms für die ersten aus dem bisherigen Explorationsarbeiten identifizierten Bohrziele vor. Diese werden aller Voraussicht nach auf dem Arena und Bloom Gebiet beginnen. *Mit ersten Ergebnissen rechnet *Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] *schon Anfang des zweiten Quartals 2019.* In einem Interview mit CEO Scott Sheldon, dass unsere Partner von Goldinvest [4] geführt haben, spricht Mr. Sheldon über die bereits durchgeführten Arbeiten und gibt einen Ausblick auf das spannende Jahr 2019. Interview mit GoCo CEO Scott Sheldon [5] Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] ist unserer Meinung nach eines der interessantesten Unternehmen 2019. Mit aussichtsreichen Gebieten für Kobalt und Vanadium ist das Unternehmen für die in Zukunft immer stärker nachgefragten Batteriemetalle bestens aufgestellt. Auch wenn die Rohstoffpreise für Vanadium und Kobalt sich in einer kleinen Delle befinden, so verschlechtert sich die Situation auf der Herstellerseite immer mehr. So hat die größte Kobaltmine der Welt in der instabilen Demokratischen Republik Kongo mit Problemen wie Kinderarbeit, Umweltverbrechen oder durch Uran verseuchtes Kobalt zu kämpfen und musste ihre Produktion teilweise komplett stilllegen. Bei steigender Nachfrage und geringerer Produktion ist es leicht auszurechnen, wohin die Entwicklung der Rohstoffpreise 2019 gehen wird *Durch diese Entwicklung und mit den voranschreitenden Explorationsarbeiten der *Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] *sollten wir das aktuelle Kursniveau weit hinter uns lassen. Ein Anstieg vom jetzigen Niveau auf bis zu 1,00 CAD (ca. 0,70 EUR) erscheint durchaus im Bereich des Möglichen, langfristig erwarten wir deutlich höhere Kurse. Profitieren Sie von der aktuelle äußerst großen Chance, ihren Einsatz schon innerhalb relativ kurzer Zeit zu vervielfachen.* *Verpassen Sie es daher nicht, sich auf diesem noch günstigen Niveau zu positionieren.* Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK [6] *Über 2 % Vanadium aus Bodenproben - der Konkurrenz deutlich voraus!* Nachdem vor kurzem unser Top Pick Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1]sensationelle Explorationsergebnisse von über 9,61 % Kobalt vermelden konnte, wurden zusätzlich hervorragende Neuigkeiten vom kürzlich erworbenen Vanadium Projekt Barachois bekannt gegeben. *Mit bis zu 2,01 % Vanadium konnten äußerst hochgradige Ergebnisse bekannt gegeben werden. Nur als Vergleich der Branchenplayer Largo Resources *(WKN A12DVC) [7]*, mit einer Marktkapitalisierung von 1,9 Milliarden CAD, baut derzeit zu Vanadiumgehalten von ca. 1 % hochprofitabel ab und hat eines der hochgradigsten Projekte weltweit. * Wie bereits erwähnt, bestätigte Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] für die Geländesaison 2019 ein aggressives Explorationsprogramm. Dafür bieten sich kurze kostengünstige Rückspülbohrungen (Reverse Circulation Drilling, RC) oder Rotary-Drucklufthebebohrungen (Rotary-Air-Blast Drilling, RAB) an, da die Sedimente anscheinend flach liegen und an oder nahe der Oberfläche anstehen. *Warum ist Vanadium so heißbegehrt?* *Vanadium gehört derzeit zu den Rohstoffen der Welt, die nicht nur laut US-Regierung am dringendsten benötigt werden.* Das Pfund Vanadium kostet inzwischen über 30 US-Dollar, war es Anfang 2016 noch für 2,50$ (US) zu haben. Rohstofflegenden wie Robert Friedland (Milliardär und Rohstoffinvestor) glauben, dass wir bei Vanadium vor einer einer neuen Revolution stehen. Robert Friedland ist ein amerikanisch-kanadischer internationaler Finanzier und Hauptakteur in der Junior-Bergbauindustrie. *"Wir denken, dass wir beim Einsatz von Vanadium vor einer Revolution stehen." - Robert Friedland* Angesichts einiger erstaunlicher neuer Batterietechnologien, die die derzeit entwickelt werden, könnte Vanadium sogar noch deutlich besser Lithium sein. Experten glauben, dass Vanadium die gesamte Batteriespeicherindustrie revolutionieren wird. Fortschritte bei den Vanadium Redox-Batterien (VRB) bieten einige wirklich erstaunliche Unterschiede im Vergleich zu Lithium-Systemen. Der VRB-Akku ist nicht explosionsgefährdet, entflammbar und wird nicht zu toxischem Abfall. Außerdem bietet er eine viel längere Lebensdauer und Untersuchungen zeigen, dass einige VRB-Systeme tatsächlich sogar die Kapazität im Laufe der Zeit erhöhen. Diese Systeme könnten zum Rückgrat alternativer Netzstromversorgung werden und große Speicher- und Leistungsregulierungsoptionen bieten, von denen viele Experten behaupten, sie würden zu einer weitaus größeren Sensation beitragen als die Elektrifizierung von Fahrzeugen. Der Markt ist gewaltig: Die Installation von Stromspeicheranlagen hat schon jetzt in den USA eine Rekordhöhe erreicht. Dabei erwarten die Experten von IDTechX aber erst einen gewaltigen Anstieg für Vanadium Redox-Akkus. Dieser soll nämlich bis 2027 förmlich explodieren und auf 4 Mrd. USD jährlich ansteigen. In China steht derzeit die mit Abstand größte Vanadium Redox-Batterie. *Vorteile einer Vanadium Redox-Batterie: * * Nicht explosionsgefährdet * Nicht brennbar * Kein giftiger Abfall * Längere Lebensdauer * Erhöhte Kapazität mit zunehmender Nutzung Auch in der Produktion von Autos kommt Vanadium bereits zur Anwendung. Schätzungen zufolge werden bis 2025 rund 85 Prozent aller Autos Vanadium enthalten, um ihr Gewicht zu reduzieren und die Effizienz zu erhöhen.

