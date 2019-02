Clientron Corp., ein weltweit führender Anbieter von eingebetteten Systemen, präsentiert seine Embedded-Computing-Lösungen für intelligentes Parken, für die Lebensmittelbranche und Fabrikautomatisierung mit Stolz auf der Embedded World 2019, die vom 26. bis 28. Februar 2019 im Messezentrum Nürnberg stattfindet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190221005020/de/

Clientron to display its Embedded Computing Solutions at Embedded World 2019 (Graphic: Business Wire)