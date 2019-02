Die Stimmung in den französischen Unternehmen hat sich im Februar überraschend verbessert. Der Indexwert für das Geschäftsklima sei um einen Punkt auf 103 Punkte gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mit. Analysten hatten dagegen mit einem unveränderten Wert gerechnet. Im längeren Vergleich bewegt sich die Unternehmensstimmung auf erhöhtem Niveau, sie hat sich in den vergangenen Monaten aber tendenziell eingetrübt. /jkr/jsl/zb

