WIEN, Österreich, Feb. 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tricentis, der in Wien beheimatete, internationale Software-Spezialist, ist stolz, dass Gartners Marktanalyse Critical Capabilities für Softwaretest-Automatisierung 2018 Tricentis mit der höchsten Produktbewertung im Bereich Anwendungsfälle für End-to-End Tests sowie in den Bereichen progressive Webanwendungen, responsives Internet und native Anwendungsfälle ausgezeichnet hat. Tricentis erhielt auch die zweit- und vierthöchste Produktbewertung für Anwendungsfälle in den Bereichen Intelligent Tests sowie Continuous Testing.



"Das gute Abschneiden von Tricentis in der Marktanalyse Critical Capabilities für Softwaretest-Automatisierung sowie die Tatsache, dass wir bereits zum vierten Mal infolge den Status als Leader im Gartner Magic Quadrant für Softwaretest-Automatisierung verliehen bekommen haben, bestätigt, weshalb schon jetzt mehr als 1600 Kunden Tricentis als ihren Partner für die Transformation von Softwaretests für Agile und DevOps ausgewählt haben", zeigt sich der CEO von Tricentis, Sandeep Johri, überzeugt.

Tricentis wurde 2018 zum vierten Mal in Folge der Status als Leader in Gartners Magic Quadrant für Softwaretest-Automatisierung verliehen. Tricentis positionierte sich dabei zum zweiten Mal ganz rechts auf der Achse "Completeness of Vision". In der Begründung heißt es dazu: "die Leader aus dem Bereich Completeness of Vision ihren Kunden weltweit eine ebenso überzeugende wie zuverlässige Lösung anbieten. Da der digitale Wandel in Unternehmen Zeit braucht und Agile, DevOps und bimodale Verfahren umfasst, ist es für erfolgreiche Anbieter entscheidend, eine Vision der Testautomatisierung zu entwickeln, die sowohl kurzfristige Vorteile bietet als auch langfristig positive Veränderungen vorantreibt. Die Hauptvorteile liegen in der Produktivität und in der Fähigkeit, den Technologie- und Prozesswandel zu unterstützen."

Über Tricentis

Die #1 Continuous Testing Plattform Tricentis Tosca ermöglicht Softwaretests in der Geschwindigkeit von Agile- und DevOps-Prozessen und bietet dabei einen automatisierten Überblick über die mit jedem Release verbundenen Geschäftsrisiken. Dank der innovativen funktionalen Testmethoden überwindet Tricentis Tosca die Grenzen konventioneller Test-Tools und unterstützt dabei über 150 Technologien.

Tricentis, der in Wien beheimatete, internationale Software-Spezialist, ist der einzige Anbieter, der in allen drei aktuellen Top-Analystenberichten den Status eines "Leaders" erreicht hat. Diese Auszeichnung basiert auf unserer technischen Führerschaft und einem Global 2000 Kundenstamm von mehr als 1500 Unternehmen. Kunden verlassen sich auf Tricentis, um Testautomatisierungsraten von von mehr als 90 Prozent zu erreichen, um so die Risikodeckung zu erhöhen sowie um mit Agile und DevOps Schritt zu halten.

Tricentis verfügt über Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Polen, Indien, Australien und in den USA. Um mehr zu erfahren besuchen Sie uns auf www.tricentis.com oder folgend Sie uns auf LinkedIn , Twitter und Facebook .

Gartner Inc, "Critical Capabilities for Software Test Automation," Joachim Herschmann, Thomas E. Murphy, Jim Scheibmeir, 18 December 2018. (18. Dezember 2018)

Haftungsausschluss:

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Research-Publikationen dargestellt sind, und empfiehlt nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen auszuwählen. Gartner Research-Publikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich aller Garantien der Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.