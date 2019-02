Ludwigshafen (ots) -



Die bundesweite Wirtschaftsinitiative Wissensfabrik - Unternehmen für Deutschland e.V. begrüßt die Einigung im Streit um den Digitalpakt Schule. "Endlich raus aus der Kreidezeit und rein in die digitale Zukunft", kommentiert der Lenkungskreisvorsitzende Michael Heinz den Ausgang der Sitzung des Vermittlungsausschusses vom Mittwoch.



Nun gehe es darum, ein Gesamtpaket für den Digitalpakt Schule zu schnüren. Die Wissensfabrik fordert daher von Bund und Ländern



1. eine verlässliche Infrastruktur in Schulen, die den IT-Support beinhaltet, 2. eine umfangreiche Fortbildung und Netzwerkstrukturen für Lehrkräfte, 3. einen flächendeckenden Informatikunterricht, damit alle Kinder Informationstechnologie verstehen, sicher anwenden und gestalten können.



