BERLIN (Dow Jones)--Durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) infolge der Finanzkrise hat die Bundesregierung Zinsausgaben von 180 Milliarden Euro gespart. Das geht es aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Grünen-Haushaltsexperten Sven-Christian Kindler hervor, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet.

Danach war die Bundesregierung in ihrer jeweiligen Mittelfristplanung davon ausgegangen, dass für die Schulden zwischen 2008 und 2018 Zinsen in Höhe von 484,8 Milliarden Euro gezahlt werden müssen. Tatsächlich seien dank der Niedrigzinsen aber nur Kreditkosten von 304,5 Milliarden Euro fällig geworden, hieß es in der Antwort. Das Finanzministerium konnte nicht zu einer Stellungnahme erreicht werden.

"EZB-Chef Mario Draghi hat die schwarze Null im Bundeshaushalt erst möglich gemacht", sagte Kindler dem RND. "Während andere Länder in Europa unter der Krise gelitten haben, hat der deutsche Staat massiv von der Euro-Krise profitiert", so Kindler. Daher müsse Deutschland sich jetzt stärker für ein krisenfestes und solidarisches Europa engagieren.

February 21, 2019 02:43 ET (07:43 GMT)

