Die Privatbank Berenberg hat Sainsbury angesichts des drohenden Scheiterns der Fusionspläne mit Asda von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 338 auf 235 Pence gesenkt. Nachdem die britische Wettbewerbsbehörde Bedenken gegen ein Zusammengehen der britischen Supermarktkette mit der Walmart-Tochter Asda geäußert habe, halte er einen erfolgreichen Abschluss der Transaktion für unwahrscheinlich, schrieb Analyst Dusan Milosavljevic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit richte sich der Fokus wieder auf die grundsätzlichen Probleme von Sainsbury wie das im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Umsatzwachstum, die schwache Gewinndynamik und die hohe Verschuldung./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2019 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-02-21/09:12

ISIN: GB00B019KW72