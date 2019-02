In Frankreich hat sich der Preisauftrieb im Januar wie erwartet deutlich abgeschwächt. Die nach europäischen Standards berechnete Jahresinflationsrate (HVPI) sei von 1,9 Prozent im Vormonat auf 1,4 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris laut einer zweiten Schätzung mit. Eine erste Schätzung wurde so bestätigt.

Damit sind die Verbraucherpreise in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone so schwach gestiegen wie seit Februar 2018 nicht mehr. Volkswirte hatten mit der Bestätigung der ersten Schätzung gerechnet.

Im Monatsvergleich sanken die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent. Auch in dieser Betrachtung wurden die Erstschätzung bestätigt. Insee erklärte die Entwicklung mit einem Rückgang der Preise für Energie und Industrieprodukte. Die Preise für Dienstleistungen seien schwächer gestiegen./jsl/jkr/zb

