Einen weiteren Schritt nach vorne konnten Europas Börsen zur Wochenmitte machen. Die wichtigsten Indices konnten allesamt zulegen, der EuroStoxx50 erreichte den höchsten Schlusskurs in diesem Jahr und hatte zwischenzeitlich sogar das Niveau von Mitte Oktober des letzten Jahres erreicht. Es gab keine positiven neuen Nachrichten bezüglich der Verhandlungen zwischen den USA und China, aber alleine das Ausbleiben schlechter Nachrichten liess den Optimismus unter den Investoren wieder anschwellen. Am besten schlug sich gestern der Automobilsektor mit einem Plus von 2,3%, das untere Ende in der Branchenübersicht war den Handelsunternehmen vorbehalten, die knapp 0,4% schwächer schliessen mussten. Dieser Sektor wurde durch den Kurssturz von Sainsbury belastet, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...