So zuverlässig wie Gold eben ist. Es fehlen nur noch 2 bis 3 % bis zur technischen Hürde, die in der Bandbreite 360/375 $ liegt und über 4 Jahre alt ist. Wird diese Hürde übersprungen, gibt es in der Regel einen sogenannten Momentummarkt. Was dahinter steckt und wie sich dies nutzen lässt, hat die Termin-Börse bereits geschrieben und liefert entweder täglich oder wöchentlich die aktuellen Ergänzungen. Zum Beispiel: Muss man nach dem Hürdensprung mit einem Stopbuy operieren?



