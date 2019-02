Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach endgültigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Nach der Gewinnwarnung im Januar hätten die finalen Kennziffern des Konsumgüterkonzerns exakt seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Auch der Ausblick auf 2019 sei unverändert geblieben./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / 02:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2019 / 02:07 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-02-21/09:26

ISIN: DE0006048432