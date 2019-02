Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-02-21 / 09:45 *KKR erwirbt Tele München Gruppe - geplanter Ausbau zu führender unabhängiger audiovisueller Inhalteplattform* · Plattform bietet die komplette Wertschöpfungskette: Produktion, Lizensierung und Distribution · Fokus auf Premium-Inhalte aus Deutschland als Antwort auf strukturelle Veränderungen im Medienmarkt · Ziel ist es, zentrale Anlaufstelle und Partner für kreative Talente und Kunden zu werden · Weitere Zukäufe geplant · Medienunternehmer Fred Kogel wird CEO München, 21. Februar 2019 - KKR, ein weltweit führender Investor, hat heute die vollständige Übernahme der Tele München Gruppe ("TMG") bekanntgegeben. Die TMG ist das größte unabhängige Medienunternehmen in Deutschland, das auf verschiedenen Plattformen sämtliche audiovisuelle Auswertungsstufen unter einem Dach vereint. *KKR baut Plattform für audiovisuelle Inhalte* "Danke an Herrn Dr. Kloiber für das Vertrauen, diese großartige Firma weiterentwickeln zu dürfen. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der TMG etwas Neues im Film- und TV-Geschäft zu schaffen: eine Plattform, die vom Filmset bis ins Kino und zur TV-Auswertung die komplette Wertschöpfungskette mit starker eigener Produktion abdeckt und die wir durch weitere Firmenzukäufe ausbauen werden. Hand in Hand mit erfahrenen Köpfen der Branche - insbesondere mit Fred Kogel als neuem CEO - bauen wir eine Plattform im Content-Markt, die die deutsche Entertainment-Industrie mit Kreativität, innovativen Ideen und Leidenschaft voranbringen wird", sagte Philipp Freise, Partner und Leiter des europäischen Investmentteams für Technologie, Medien und Telekommunikation bei KKR. Dr. Herbert G. Kloiber, geschäftsführender Gesellschafter der TMG, sagte: "Ich bin stolz auf das, was wir mit der TMG in den vergangenen vier Jahrzehnten erreicht haben. Nun habe ich mit Bedacht entschieden, mein Lebenswerk in die Hände von KKR zu übergeben und so dafür zu sorgen, dass die TMG mit ihren fantastischen Mitarbeitern weiter erfolgreich wachsen und gedeihen kann." Die TMG hat eine starke Marktposition und ist führend beim Rechteerwerb von internationalen Spielfilmen und Serien mit einer marktführenden Programmbibliothek. Außerdem besitzt sie eigene Produktionsfirmen und ist Gesellschafter der Fernsehsender TELE 5 und RTL II. *Veränderte Marktbedingungen und Verbraucherpräferenzen* Der deutsche Markt bietet aufgrund seiner aktuellen Entwicklung ein attraktives Umfeld, um die TMG als unabhängige marktführende Plattform weiterzuentwickeln und in Zeiten der digitalen Disruption neu aufzustellen. Diese Plattform operiert in einem der größten Medienmärkte der Welt mit guten Wachstumsaussichten und einer stabilen Nachfrage von etablierten Fernsehsendern und neuen Anbietern (z.B. Streamingdiensten). Gleichzeitig ist der Markt stark fragmentiert mit wenigen unabhängigen Unternehmen, die alle Teile der Wertschöpfungskette abdecken. Somit gibt es auch keine zentrale präferierte Anlaufstelle für kreative Talente. Mit der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach hochwertigen, lokalen aber auch internationalen Inhalten wächst auch der Bedarf nach einer großen unabhängigen deutschen Inhalteplattform. "Der Markt verändert sich rasant und das bietet für uns Chancen, unsere Branche aktiv mitzugestalten. Ich freue mich sehr, mit KKR einen starken und medienerfahrenen Partner an der Seite zu haben, mit dem man eine zukunftsorientierte Content-Company aufbauen kann und der die Herausforderungen des Marktes als Chance begreift. Gemeinsam werden wir hochwertige lokale Inhalte produzieren und internationale Spielfilme sowie Premium-Serien lizensieren und vertreiben. Gleichzeitig wollen wir der erste Ansprechpartner für erstklassige kreative Talente, TV-Sender und digitale Plattformen in Deutschland sein", sagte Fred Kogel, CEO der neuen Plattform. Fred Kogel verfügt über mehr als 25 Jahre Managementerfahrung in den Medien. Er war Unterhaltungschef des ZDF, Geschäftsführer von Sat.1 und Kirch Media sowie CEO der Constantin Film AG und der Constantin Medien AG und gilt als ausgewiesener Experte in den Bereichen TV-Produktion und Lizenzhandel. Dr. Herbert G. Kloiber wird nach Vollzug der Transaktion die Weiterentwicklung der Plattform als Berater eng begleiten. "An dieser Stelle möchte ich all meinen Partnern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit danken. Gemeinsam haben wir das deutsche Privatfernsehen 1986 mitbegründet, Emmys gewonnen und die internationale Zusammenarbeit in unserer Branche vorangetrieben", sagte Dr. Herbert G. Kloiber. *KKRs umfangreiche Medien- und Technologieexpertise* KKR hat zahlreiche Marktführer im Medien- und Technologiebereich aufgebaut und weiterentwickelt und dabei erfolgreich mit Unternehmen wie BMG, ProSiebenSat.1, Nielsen und GetYourGuide zusammengearbeitet. "Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir im anspruchsvollen Medienmarkt erfolgreiche Marktführer aufbauen können: Bei BMG Rights Management haben wir in Form eines Joint Ventures einen der größten Musikverleger der damaligen Zeit gemeinsam mit Bertelsmann gegründet, technologisch weiterentwickelt und international ausgebaut", sagte Philipp Freise. KKR steht den Portfoliounternehmen als echter Partner zur Seite und unterstützt sie durch ihre starken finanziellen Ressourcen sowie ihr globales Expertennetzwerk bei ihrem Wachstum und ihrer internationalen Expansion. Vorbehaltlich der Zustimmung zuständiger Aufsichtsbehörden und der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen soll die Transaktion im April abgeschlossen sein. Die Investition von KKR wird über den Europäischen Fund IV getätigt. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben. ### *Medienkontakte* *KKR* Raphael Eisenmann Stephanie Lichtenberg Hering Schuppener Consulting Hering Schuppener Consulting Telefon: +49 69 92 18 74-86 Telefon: +49 69 92 18 74-24 Mobil: +49 160 90 61 11 07 Mobil: +49 171 86 29 942 E-Mail: E-Mail: reisenmann@heringschuppener.com slichtenberg@heringschuppener.co m *TMG * Henriette Gutmann Leitung Marketing & Kommunikation Telefon: +49 (0)89 290 93 0 E-Mail: media-relations@tmg.de *Über KKR * KKR ist ein weltweit führender Investor, der in diverse Anlageklassen investiert, darunter Private Equity, Energie, Infrastruktur, Immobilien, Kreditprodukte und, durch strategische Partner, in Hedgefonds. Im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen geduldigen und disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter Experten und die Schaffung von Wachstum und Wert bei den Anlageobjekten. KKR investiert eigenes Kapital zusammen mit dem Kapital seiner Partner und eröffnet Drittunternehmen über sein Kapitalmarktgeschäft interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds beziehen. Weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der KKR-Website unter www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co. *Über TMG * Die Tele München Gruppe (TMG) ist ein integriertes Medienunternehmen, das mittlerweile seit über 45 Jahren erfolgreich am Markt agiert und sämtliche audio-visuellen Auswertungsstufen unter einem Dach vereint. Die Produktionsfirma entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer Unternehmensgruppe, die heute zu den Content-Providern der nächsten Generation zählt. Die TMG ist mit ca. 3.200 aktiven Titeln in ihrer Programmbibliothek eines der größten Lizenzhandelshäuser Europas und einer der renommiertesten Player auf dem internationalen Markt. Die TMG ist mit ihren Tochterunternehmen in der Film- und Fernsehproduktion sowie als Programmanbieter im Kino, Home Entertainment, TV und VOD-Bereich präsent. Seit Mai 2017 betreibt die TMG mit FILMTASTIC den ersten eigenen SVOD-Channel. FILMTASTIC ist erhältlich bei Amazon Prime Video Channels, bei Rakuten TV und waipu.tv. Die TMG hält Beteiligungen an den nationalen Free TV-Sendern TELE 5 und RTL II in Deutschland, an dem führenden US-amerikanischen Produktionsunternehmen Storied Media Group und an dem digitalen Produktions- und Distributionsunternehmen Load Studios. Darüber hinaus ist die TMG Mehrheitsaktionärin des börsennotierten deutschen Produktionsunternehmens Odeon Film AG. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: KKR & Co. Inc. Schlagwort(e): TV/Radio 2019-02-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 779559 2019-02-21

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2019 03:45 ET (08:45 GMT)