- Auto-Abo UPTO verdoppelt die Grösse seiner Flotte und reagiert

damit auf die grosse Nachfrage

- Als günstige und flexible Alternative zum Autoleasing macht UPTO

den Schweizer Mobilitätsmarkt zukunftsfähig

- UPTO bietet ein "Rundum-Sorglos-Paket" für

vielfältige Mobilitätsbedürfnisse - ohne langfristige Bindung



Das flexible Auto-Abo UPTO der AXA Schweiz ist erst seit wenigen

Monaten auf dem Markt und verzeichnet bereits beachtliche Erfolge.

Die Nachfrage nach der Leasing-Alternative ist so gross, dass UPTO

die Grösse seiner Flotte jetzt verdoppelt. Im Gegensatz zu vielen

Leasingverträgen gibt es beim UPTO Auto-Abo keine versteckten

Zusatzkosten. Bis auf Park- und Treibstoffkosten ist alles im Preis

inbegriffen. UPTO bietet Autofahrern ein "Rundum-Sorglos-Paket" und

geht dabei auf die vielfältigen Mobilitätsbedürfnisse in unserer

Gesellschaft ein. Die Hälfte aller UPTO Fahrzeuge werden aktuell

ausserdem elektronisch betrieben. UPTO plant den Ausbau seiner Flotte

in den kommenden drei Jahren auf mehrere tausend Fahrzeuge.



Das Leben ist ständig in Bewegung: Ein Umzug, ein neuer Job, ein

Kind, das unterwegs ist, ein neues Hobby - und plötzlich passt das

Auto nicht mehr. Einen Leasingvertrag vorzeitig zu beenden oder zu

wechseln, verursacht oft hohe Kosten und Arbeit. Das vor wenigen

Monaten von der AXA Schweiz gelaunchte Startup UPTO bietet das Auto

im Abo, flexibel, günstig und sharing-ready. Es gibt weder eine

Eintrittsgebühr, Anzahlung oder Kilometerbegrenzung. Das Auto-Abo hat

einen monatlichen all-inclusive Festpreis - ohne versteckte Kosten.



Getreut dem Motto «UPTO you» kann das Auto-Abo stets den

Bedürfnissen angepasst werden: Der Kunde kann aktuell zwischen fünf

Kategorien wählen und jederzeit entsprechend seiner Bedürfnisse

flexibel in eine kleinere oder grössere Kategorie wechseln. Dank

Partnerschaften mit diversen Autoherstellern und dem

Fuhrparkmanagement Alphabet von BMW hat UPTO immer die passenden

Fahrzeuge im Angebot: Kategorie Kompakt für den Stadtflitzer, Kombi

für die Familie oder Transporte, SUVs für Ausflüge auch in

anspruchsvolles Gelände und Elektro-Autos für umweltbewusste Fahrer.

UPTO ermöglicht seinen Kunden damit auch, ihre eigenen

Mobilitätsbedürfnisse zu erkunden. Sie können unverbindlich

ausprobieren und frei entscheiden, womit sie sich wann und wie

umweltbewusst fortbewegen möchten.



Die Nachfrage nach dem innovativen Angebot ist so gross, dass UPTO

seine Flotte jetzt verdoppelt hat.



Karsten Fuhrmann, Co-Founder von UPTO, kommentiert: «Die Nachfrage

lag deutlich über unseren Erwartungen und zeigt, dass der Markt auf

einen Service wie unseren gewartet hat. Wir haben in den ersten

Monaten mehr Abos verkauft als ein durchschnittlicher Autohändler

Autos im ganzen Jahr. Deshalb haben wir unsere Lager aufgestockt. Das

ist in der Branche nicht unbemerkt geblieben.»



Insbesondere die Elektro-Autos sind aktuell sehr gefragt. Denn wer

noch nicht sicher ist, ob ein Elektro-Auto ins tägliche Leben passt,

kann mit UPTO ein Fahrzeug eine Zeit lang testen, bevor über eine

Anschaffung nachgedacht wird. Aktuell wird die Hälfte aller UPTO

Fahrzeuge elektronisch betrieben.



Und noch einen weiteren Mehrwert bietet UPTO seinen Kunden, die

die Vorteile von flexiblen Sharing-Modellen schätzen. Das Startup

bedient die steigende Nachfrage nach Car-Sharing in der Schweiz,

indem es seinen Kunden das Teilen ihres Abo-Autos mit Dritten über

den Partner «Sharoo» ermöglicht.



Fuhrmann weiter: "Im grossen Markt für moderne, individuelle

Mobilität ist dieses Angebot einzigartig und macht UPTO zu einem

Innovationstreiber in der Schweiz. UPTO bietet maximale Flexibilität

zu einem transparenten und fairen Festpreis. Es ist die ideale Lösung

für alle, die flexibel bleiben wollen und trotzdem auf die

Verlässlichkeit eines stets verfügbaren Transportmittels nicht

verzichten möchten.»



Mehr Informationen visuell: Auto-Abo oder Leasing?



Über UPTO



Das Startup UPTO bietet ein flexibles Langzeit-Abo für Autos in

der Schweiz. Diese innovative Mobilitäts-Lösung von UPTO ist ein

einfaches und komfortables Angebot für alle, die sich kein eigenes

Auto kaufen oder leasen wollen.



UPTO wurde im September 2017 von der AXA anlässlich des Kickstart

Accelerator Programms gemeinsam mit der Swisscom ins Leben gerufen.

Nach dem Ausstieg der Swisscom Anfang letzten Jahres entwickelte ein

Team der AXA um den Co-Founder Karsten Fuhrmann das Projekt im

Start-up Modus eigenständig weiter. www.upto.ch



