Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Februar dank eines robusten Dienstleistungssektors überraschend deutlich aufgehellt. Wie das Forschungsinstitut Markit am Dienstag in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,4 Punkte auf 51,4 Zähler.

Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 51,1 Punkte gerechnet. Im Januar war der Indikator noch mit 51,0 Punkten auf den tiefsten Stand seit fünfeinhalb Jahren gefallen. Der Indikator deutet so aber immer noch auf ein nur moderates Wachstum hin.

Ab 50 Punkten signalisiert der Einkaufsmanagerindex wirtschaftliches Wachstum, darunter einer Schrumpfung. Gestützt wurde der Gesamtwert durch den Dienstleistungssektor, wo der Wert überraschend deutlich stieg. Die Industrieindikator schwächte sich hingegen weiter ab und signalisiert jetzt sogar eine Schrumpfung des Sektors./jsl/jkr/zb

AXC0133 2019-02-21/10:30