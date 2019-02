Dublin (ots) -



Fremont Capital est actuellement l'un des gérants d'actifs les plus populaires d'Europe. Cela est dû notamment à la localisation avantageuse de la société, en Irlande. Fremont Capital propose à ses clients des offres attrayantes sur les dépôts à terme, avec des taux d'intérêt souvent sensiblement supérieurs à ceux pratiqués en Allemagne.



En tant que gérant d'actifs, Fremont Capital incarne la stabilité, la sécurité et la croissance. Cette stabilité est le résultat de longues années d'expérience, d'un haut niveau de satisfaction des clients et de processus simples et accessibles. Les investisseurs profitent également d'une grande flexibilité et peuvent poursuivre aussi bien des opportunités de tendance que temporelles.



En matière d'investissement, la sécurité importe beaucoup aux clients. C'est un domaine dans lequel Fremont Capital peut afficher sa force, puisque ses offres de dépôt à terme comprennent une assurance publique des dépôts. En tant que gérant d'actifs, la société respecte les directives de l'Union européenne, dont 20 000 clients établis sont déjà convaincus. Et les clients ne sont pas les seuls à être convaincus: une étude menée par Extel en 2018 a interrogé des professionnels de l'investissement sur les sociétés qu'ils estimaient être les plus performantes et Fremont Capital s'est classée première parmi les grandes sociétés de gestion d'actifs pour le négoce d'actions et les dépôts à terme en Europe.



De plus, l'Irlande possède une réputation spéciale pour la sécurité, puisque la protection des dépôts couvre non pas 100 000 EUR par client, mais 500 000 EUR. Fremont Capital gère actuellement quelque 32 milliards de dollars de capitaux, ce qui démontre que de nombreux clients fortunés lui font confiance.



Le troisième pilier de Fremont Capital est la croissance. Celle-ci provient notamment d'une participation précoce dans des sociétés prometteuses, qui génère fréquemment d'excellents rendements pour les clients. Fremont Capital investit souvent dès la première phase de financement lors des introductions en bourse d'entreprises innovantes et prometteuses.



Fremont Capital est en mesure de proposer les bons placements aux clients prudents comme à ceux portés sur la croissance puisque la société conjugue une activité de banque d'investissement de premier ordre à une activité de banque privée classique. Les clients peuvent bénéficier de comptes de dépôt à terme et d'un paquet d'actions rentables. Les investisseurs ont l'assurance que Fremont Capital investira dans des entreprises qui présentent du potentiel, telles Uber ou AirBnB - qui pourraient toutes les deux entrer en bourse en cours d'année.



Contact: Fremont Capital Ltd. John Daniel Knox T: 00353-766-803142 kontakt@capfremont.com www.capfremont.com