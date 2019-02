Der britische Bergbaugigant Anglo American plc (ISIN: GB00B1XZS820) wird für das Geschäftsjahr 2018 eine Gesamtdividende in Höhe von 1,00 US-Dollar (ca. 0,88 Euro) ausschütten. Eine Zwischendividende (0,49 US-Dollar) wurde bereits bezahlt. Die Schlussdividende in Höhe von 51 Cents (ca. 0,45 Euro) soll am 3. Mai 2019 ausbezahlt werden (Ex-Dividenden Tag: 14. März 2019). Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen ...

