Die Aktie der Deutschen Telekom markierte am 6. September bei 13,34 Euro ein Tief und vollzog anschließend bis zum 3. Dezember einen Anstieg auf ein Hoch bei 15,60 Euro. Auf diesem Niveau ging der Wert in eine Korrektur über. Sie führte den Kurs bis Ende Januar im Tief auf 13,94 Euro zurück.

Seitdem ist der Wert in eine volatile Seitwärtsbewegung eingeschwenkt. Ein Vorstoß der Bullen, um diese aufzubrechen, endete am 6. Februar an der 50-Tagelinie. Der EMA50 bei 14,51 Euro steht auch jetzt ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...